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Названа главная опасность подсластителей на базе фруктозы

Названа главная опасность подсластителей на базе фруктозы
21:14 Ср, 27 Март 2019 Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Подсластители на базе фруктозы способны провоцировать развитие рака прямой кишки.

Исследователи заявляют, что кукурузный сироп и другие натуральные подсластители на базе фруктозы, используемые в производстве сладких газированных напитков и десертных изделий, способствуют развитию колоректального рака. Молекулярные биологи провели испытания на генетически модифицированных мышах, чтобы выяснить, может ли фруктоза провоцировать скопление мутаций в геноме клеток кишечника. Животных поделили на группы, одну из которых поили 25% раствором кукурузного сиропа. При этом животные получали его в количестве, не позволявшем им набирать лишний вес.

Эксперимент продемонстрировал: подсластители на фруктозе действительно напрямую способствует развитию рака кишечника. К его финалу у животных, получавших кукурузный сироп, число крупных опухолей в кишечнике было примерно в 5-6 раз выше, чем у грызунов, которым не давали этого продукта, содержащего в себе фруктозу.

Полезные фрукты для людей с диабетом

"Даже небольшие дозы фруктозы крайне негативно влияли на работу кишечника, активизировали накопление мутаций и рост раковых клеток", — сообщили авторы исследования.

По словам ученых, раковые клетки, скапливаемые в прямой кишке на фоне употребления кукурузного сиропа, целенаправленно стремились поглощать фруктозу, используя ее как средство производства важных для их развития жирных кислот. В их докладе по данному исследованию говорится, что риск развития рака прямой кишки можно максимально уменьшить, просто отказавшись от напитков и продуктов с подсластителями на основе фруктозы.

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Здоровье, Фруктоза, Подсластители, Новости здоровья.
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