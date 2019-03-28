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Названы самые полезные для глаз продукты

Названы самые полезные для глаз продукты
08:12 Сегодня Телеграф zdorovia.com.ua Фото: picjumbo.com

Новости шоу бизнеса: Некоторые продукты содержат микроэлементы, способные помочь сократить риски появления проблемы и замедлить прогрессирование состояния.

Ученые назвали перечень продуктов, употребление которых поможет улучшить зрение.

Королевский национальный институт слепых (RNIB) прогнозирует, что число британцев, живущих с потерей зрения, к 2030 году увеличится на 30%. Наиболее частой причиной слепоты в Великобритании является дегенерация желтого пятна - состояние, чаще всего встречается у людей старше 50 лет.

Чтобы защитить зрение, нужно чаще употреблять скумбрию, зелень, сладкий картофель, а чтобы снизить риск катаракты, лучше употреблять продукты с низким содержанием сахара и высоким содержанием клетчатки, при этом избегая рафинированных углеводов.

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Употребление некоторых продуктов может замедлить развитие макулярной дегенерации, что особенно верно в отношении микроэлементов, содержащихся в овощах и фруктах, включая болгарский перец и петрушку. Обратить внимание следует на продукты, которые являются хорошими источниками лютеина и зеаксантина, такие как яйца и льняное семя, а также витамины Е и C, связанные с улучшением пигмента в глазу, может замедлить прогресс макулярной дегенерации.

Употребление большого количества клетчатки, которая есть в бобах, чечевице и фасоли, также может оказывать защитное действие на зрение. Кроме того, следует включить в рацион ягоды, красные и зеленые овощи, "хорошие" жиры.

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Здоровье, Продукты питания, Продукты, Здоровье глаз, Рацион питания, Советы медиков.
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