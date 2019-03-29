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Когда необходимо обращаться к врачу при подозрении на почечнокаменную болезнь

Когда необходимо обращаться к врачу при подозрении на почечнокаменную болезнь
17:29 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Если в моче много некоторых солей, они выпадают из нее в осадок, образуя камни в почках.

Это следствии нарушения обмена веществ, инфекционных и других заболеваний мочевыделительной системы. Камни могут смещаться в мочеточник, вызывая приступы болей (почечная колика) и появление в моче крови.

Иногда болезнь протекает скрыто, а ее первые признаки проявляются тогда, когда камень имеет большие размеры. В это время больной отмечает лишь тупые неопределенные боли в поясничной области. Чаще всего при небольшом камне заболевание проявляется приступами почечной колики, а в период между приступами тупыми болями, изменениями в моче, отхождением камней и песка.

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Когда надо обращаться к врачу

Приступы сильной боли, обычно начинающиеся в пояснице и распространяющиеся в паховую область.

Когда необходимо срочно обращаться к врачу

Если в моче появилась кровь.

Рекомендации по питанию для профилактики образования камней в почках

Выпивайте в день не менее 6 стаканов воды.

Если камни оксалатные, ограничьте потребление продуктов с оксалатами: свеклы, сельдерея, огурцов, грейпфрутов, петрушки, ревеня, шпината, земляники, орехов, шоколада, чая. Ешьте пищу, богатую кальцием, калием, магнием и витамином В6.

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Если камни из мочевой кислоты, ешьте меньше продуктов, богатых пуринами: красного мяса, печени, рыбы, ракообразных, сыров, фасоли, цветной капусты, гороха, кофе. Ежедневно принимайте витамин В6.

Полезно ежедневно пить чай из кукурузных рылец и пырея ползучего.

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Здоровье, Диета, Лечение, Профилактика, Почечнокаменная болезнь, Обращаться к врачу.
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