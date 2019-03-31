Обогатите свой рацион грейпфрутами: важные причины

Новости шоу бизнеса: Весной страдающему от авитаминоза организму особенно сильно нужна подпитка полезными веществами.

Специалисты назвали несколько причин, чтобы обогатить свой рацион грейпфрутами.

Причина первая: укрепляют иммунитет. По словам ученых, включая в питание грейпфруты, люди обеспечивают себя природным иммуномодулятором, который повышает защиту организма от бактерий и вирусов. Прежде всего эта способность грейпфрута обеспечивается высоким уровнем витамина С. Также в его плодах есть другие питательные вещества, стимулирующие иммунную систему – например, витамин А, эффективный в борьбе с воспалениями.

Причина вторая: снижают холестерин и давление. Согласно данным исследования, опубликованного в Journal of Agriculture and Food Chemistry, организму людей, в рационе которых присутствуют грейпфруты, чаще свойственны здоровые показатели холестерина и артериального давления. Специалисты считают, что этот эффект грейпфрутов обусловлен существенной концентрацией антиоксидантов и необходимым для оздоровления сосудистой системы калия.

Причина третья: сокращают вероятность инсульта. Вот заявление специалистов American Heart Association (Американская кардиологическая ассоциация): употребление грейпфрутов снижает риск инсульта у женщин. Было установлено, что представительницы прекрасного пола, ежедневно употребляющие данный вид цитрусовых, добиваются снижения личного риска развития инсульта в будущем на 19%.

Причина четвертая: защищают от дефицита влаги. Врачи и диетологи постоянно говорят о том, что современные люди употребляют недостаточно воды. Включив в рацион грепфруты, можно обеспечить свой организм изрядной дозой необходимой ему влаги. Эксперты напоминают: в грейпфруте содержится до 88% чистой воды.