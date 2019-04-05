Новолуние, 5 апреля: влияние на эмоциональный фон человека

Новости шоу бизнеса: Новолунием называется день, когда старая Луна уже убыла, а новая вот-вот появиться.

Обычно в этой фазе увидеть ее невозможно. Она располагается по отношению к Земле так, что людям не видно освещаемую Солнцем поверхность Луны. Новолуние сравнимо с солнечным затмением, только бывает оно чаще и менее эффектно. Увидеть молодую Луну можно только спустя определенное время после ее рождения.

После определенного времени новолуния, западная часть небосвода озаряется тоненьким лучом света от молодой Луны, что и знаменует ее рождение.

Интересный факт! После рождения новой Луны, должно пройти 18,5 лет, прежде чем Солнце и спутник Земли снова окажутся в том же зодиакальном знаке и градусе. Называется это циклом Сароса.

Влияние новолуния на человеческий организм

Рождение новой Луны крайне негативно сказывается на человеческом организме. В этот период под воздействием спутника у человека:

Повышается раздражительность к окружающему миру;

Обостряются сердечные недуги;

Возможны приступы агрессии;

Возникает необъяснимая апатия к делам;

Любое дело, начатое в этот период, ожидает крах;

Снижается иммунитет.

Множество научных испытаний и экспериментов показали, что период Новолуния крайне неблагоприятен для человека, в особенности для мужчин. Сильная половина человечества особенно тяжело переживает этот цикл. Мужчины могут сами себя не узнавать, потому что у них появляется странное чувство безразличия ко всему происходящему. Если просить супруга или парня в этот момент совершить какие-то домашние обязанности или другие дела, скорее всего вы, нарветесь на отказ.

Крайне не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой в Новолуние, потому что это чревато травмами, особенно когда речь идет о спортивной деятельности. Большинство сердечных приступов, конфликтов и агрессивных всплесков зафиксировано учеными именно в период появления новой Луны. Мужчина может впасть в депрессию, тяжесть которой определяется волей и силой духа сильной половины человечества - сильные духом переносят легче, а слабые намного хуже.

Важно! Психологи и астрологи рекомендуют посвятить время Новолуния для создания планов на будущее, но не их реализации, по причине эмоциональной нестабильности.

Эмоциональный фон в Новолуние

Психика человека страдает в период появления молодой Луны. Апатия и вспыльчивость - не единственное, что может ожидать людей в это время. Некоторые, чувствуя непонятную тоску, могут впадать в депрессии. В Новолуние самооценка человека занижена - она не желает повышаться, что бы вы не делали.

Переживать не нужно, потому что это явления нормально, а психологи рекомендуют:

Принять и осознать - благодаря этому можно облегчить душевное состояние, сохранить самообладание и не вогнать себя в еще большую депрессию;

Понять, что это скоро пройдет - после любого спада всегда наступает стремительный подъем, и настроение не исключение.

Достаточно внести эти две коррективы в свое мышление, как период Новолуния покажется вам не таким уж и тягостным.

Очищение организма

Пережить неблагоприятное воздействие луны на организм помогут очистительные процедуры. В период рождения новой луны рекомендуется:

Употреблять в рацион больше фруктов особенно тех, которые содержат больше сахара.

Новолуние - отличный период избавиться от вредных привычек и начать здоровый образ жизни.

Дальнобойщикам или людям, запланировавшим далекие переезды лучше отказаться от затеи, ну а в том случае, когда это не представляется возможным путешествовать с перерывами в пути.

Вывод. Избежать воздействия Новолуния на организм человека не выйдет, зато получиться уменьшить неблагоприятное влияние. И вы теперь знаете, как это сделать.