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Новолуние, 5 апреля: влияние на эмоциональный фон человека

Новолуние, 5 апреля: влияние на эмоциональный фон человека
20:01 Сегодня Телеграф geocult.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Новолунием называется день, когда старая Луна уже убыла, а новая вот-вот появиться.

Обычно в этой фазе увидеть ее невозможно. Она располагается по отношению к Земле так, что людям не видно освещаемую Солнцем поверхность Луны. Новолуние сравнимо с солнечным затмением, только бывает оно чаще и менее эффектно. Увидеть молодую Луну можно только спустя определенное время после ее рождения.

После определенного времени новолуния, западная часть небосвода озаряется тоненьким лучом света от молодой Луны, что и знаменует ее рождение.

Интересный факт! После рождения новой Луны, должно пройти 18,5 лет, прежде чем Солнце и спутник Земли снова окажутся в том же зодиакальном знаке и градусе. Называется это циклом Сароса.

Влияние новолуния на человеческий организм

Рождение новой Луны крайне негативно сказывается на человеческом организме. В этот период под воздействием спутника у человека:

  • Повышается раздражительность к окружающему миру;
  • Обостряются сердечные недуги;
  • Возможны приступы агрессии;
  • Возникает необъяснимая апатия к делам;
  • Любое дело, начатое в этот период, ожидает крах;
  • Снижается иммунитет.

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Множество научных испытаний и экспериментов показали, что период Новолуния крайне неблагоприятен для человека, в особенности для мужчин. Сильная половина человечества особенно тяжело переживает этот цикл. Мужчины могут сами себя не узнавать, потому что у них появляется странное чувство безразличия ко всему происходящему. Если просить супруга или парня в этот момент совершить какие-то домашние обязанности или другие дела, скорее всего вы, нарветесь на отказ.

Крайне не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой в Новолуние, потому что это чревато травмами, особенно когда речь идет о спортивной деятельности. Большинство сердечных приступов, конфликтов и агрессивных всплесков зафиксировано учеными именно в период появления новой Луны. Мужчина может впасть в депрессию, тяжесть которой определяется волей и силой духа сильной половины человечества - сильные духом переносят легче, а слабые намного хуже.

Важно! Психологи и астрологи рекомендуют посвятить время Новолуния для создания планов на будущее, но не их реализации, по причине эмоциональной нестабильности.

Эмоциональный фон в Новолуние

Психика человека страдает в период появления молодой Луны. Апатия и вспыльчивость - не единственное, что может ожидать людей в это время. Некоторые, чувствуя непонятную тоску, могут впадать в депрессии. В Новолуние самооценка человека занижена - она не желает повышаться, что бы вы не делали.

Переживать не нужно, потому что это явления нормально, а психологи рекомендуют:

  • Принять и осознать - благодаря этому можно облегчить душевное состояние, сохранить самообладание и не вогнать себя в еще большую депрессию;
  • Понять, что это скоро пройдет - после любого спада всегда наступает стремительный подъем, и настроение не исключение.

Достаточно внести эти две коррективы в свое мышление, как период Новолуния покажется вам не таким уж и тягостным.

Новолуние, 5 апреля: что нужно обязательно сделать в этот день

Очищение организма

Пережить неблагоприятное воздействие луны на организм помогут очистительные процедуры. В период рождения новой луны рекомендуется:

  • Употреблять в рацион больше фруктов особенно тех, которые содержат больше сахара.
  • Новолуние - отличный период избавиться от вредных привычек и начать здоровый образ жизни.
  • Дальнобойщикам или людям, запланировавшим далекие переезды лучше отказаться от затеи, ну а в том случае, когда это не представляется возможным путешествовать с перерывами в пути.

Вывод. Избежать воздействия Новолуния на организм человека не выйдет, зато получиться уменьшить неблагоприятное влияние. И вы теперь знаете, как это сделать.

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Луна, 5 апреля, Новолуние 2019, Влияние на человеческий организм, Эмоциональный фон.
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