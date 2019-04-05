Новолуние, 5 апреля: влияние на эмоциональный фон человека

Обычно в этой фазе увидеть ее невозможно. Она располагается по отношению к Земле так, что людям не видно освещаемую Солнцем поверхность Луны. Новолуние сравнимо с солнечным затмением, только бывает оно чаще и менее эффектно. Увидеть молодую Луну можно только спустя определенное время после ее рождения.
После определенного времени новолуния, западная часть небосвода озаряется тоненьким лучом света от молодой Луны, что и знаменует ее рождение.
Интересный факт! После рождения новой Луны, должно пройти 18,5 лет, прежде чем Солнце и спутник Земли снова окажутся в том же зодиакальном знаке и градусе. Называется это циклом Сароса.
Влияние новолуния на человеческий организм
Рождение новой Луны крайне негативно сказывается на человеческом организме. В этот период под воздействием спутника у человека:
Множество научных испытаний и экспериментов показали, что период Новолуния крайне неблагоприятен для человека, в особенности для мужчин. Сильная половина человечества особенно тяжело переживает этот цикл. Мужчины могут сами себя не узнавать, потому что у них появляется странное чувство безразличия ко всему происходящему. Если просить супруга или парня в этот момент совершить какие-то домашние обязанности или другие дела, скорее всего вы, нарветесь на отказ.
Крайне не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой в Новолуние, потому что это чревато травмами, особенно когда речь идет о спортивной деятельности. Большинство сердечных приступов, конфликтов и агрессивных всплесков зафиксировано учеными именно в период появления новой Луны. Мужчина может впасть в депрессию, тяжесть которой определяется волей и силой духа сильной половины человечества - сильные духом переносят легче, а слабые намного хуже.
Важно! Психологи и астрологи рекомендуют посвятить время Новолуния для создания планов на будущее, но не их реализации, по причине эмоциональной нестабильности.
Эмоциональный фон в Новолуние
Психика человека страдает в период появления молодой Луны. Апатия и вспыльчивость - не единственное, что может ожидать людей в это время. Некоторые, чувствуя непонятную тоску, могут впадать в депрессии. В Новолуние самооценка человека занижена - она не желает повышаться, что бы вы не делали.
Переживать не нужно, потому что это явления нормально, а психологи рекомендуют:
Достаточно внести эти две коррективы в свое мышление, как период Новолуния покажется вам не таким уж и тягостным.
Очищение организма
Пережить неблагоприятное воздействие луны на организм помогут очистительные процедуры. В период рождения новой луны рекомендуется:
Вывод. Избежать воздействия Новолуния на организм человека не выйдет, зато получиться уменьшить неблагоприятное влияние. И вы теперь знаете, как это сделать.