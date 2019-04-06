Пуленепробиваемый кофе: потенциальные недостатки

Новости шоу бизнеса: Пуленепробиваемый кофе (анг. Bulletproof coffee) - высококалорийный кофейный напиток, предназначенный для замены завтрака.

Он состоит из 2 чашек (470 мл) кофе, 2 столовых ложек (28 грамм) натурального сливочного масла и 1–2 столовых ложек (15–30 мл) масла МСТ, смешанных в блендере.

Пуленепробиваемый кофе становится все более популярным – особенно среди людей, придерживающихся низкоуглеводной диеты и палеодиеты.

Хотя употребление пуленепробиваемого кофе в некоторых случаях, вероятно, безвредно, употреблять его на постоянной основе не рекомендуется.

Низкий уровень содержания питательных веществ

Аспри и другие люди, продвигающие этот напиток, рекомендуют употреблять пуленепробиваемый кофе вместо завтрака каждое утро.

Хотя пуленепробиваемый кофе содержит много жира, который снижает аппетит и снабжает организм энергией, ему не хватает некоторых питательных веществ.

Употребляя пуленепробиваемый кофе, вы фактически заменяете богатую питательными веществами пищу на более скудный источник питательных веществ.

В то время как сливочное масло содержит немного КЛК, бутирата и витаминов A и K2, масло MCT представляет собой рафинированный и обработанный жир, практически не содержащий необходимых питательных веществ.

Если вы едите три раза в день, замена завтрака на пуленепробиваемый кофе, вероятно, уменьшит ваш общий уровень потребления питательных веществ примерно на треть.

Люди, продвигающие пуленепробиваемый кофе рекомендуют пить его вместо завтрака. Однако это значительно снизит общий уровень потребления питательных веществ в вашем рационе.

Высокий уровень содержания насыщенных жиров

Пуленепробиваемый кофе содержит много насыщенных жиров.

Хотя воздействие насыщенных жиров на здоровье противоречиво, многие медицинские работники считают, что высокий уровень потребления является основным фактором риска развития некоторых заболеваний, и его следует избегать.

Хотя некоторые исследования связывают высокий уровень потребления насыщенных жиров с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, другие не находят значимых связей.

Тем не менее большинство официальных диетических руководств и органов здравоохранения рекомендуют людям ограничивать их потребление.

Хотя насыщенные жиры могут быть частью здорового рациона питания при употреблении в разумных количествах, они могут быть вредными в больших дозах.

Если вы беспокоитесь о насыщенном жире или высоком уровне холестерина, подумайте об ограничении употребления пуленепробиваемого кофе – или вообще избегайте его.

Пуленепробиваемый кофе содержит большое количество насыщенных жиров. Несмотря на то, что его воздействие на здоровье весьма противоречиво и не установлено, официальные рекомендации по-прежнему рекомендуют ограничить потребление насыщенных жиров.

Может поднять уровень холестерина

Многие исследования были проведены на низкоуглеводных и кетогенных диетах, которые часто предусматривают высокий уровень потребления жира – и могут включать пуленепробиваемый кофе.

Большая часть этих исследований подтверждает, что эти диеты не повышают уровень общего холестерина и ЛПНП (плохого) – по крайней мере, в среднем.

Среди других полезных эффектов – снижение уровня триглицеридов и массы тела при повышении уровня ЛПВП (хорошего) холестерина.

Но не все одинаково реагируют на диету с высоким содержанием жиров. Некоторые люди видят резкое увеличение общего уровня холестерина и холестерина ЛПНП (плохого), а также других маркеров риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Для тех, у кого проблемы с холестерином во время диеты с низким содержанием углеводов или кетогенной диеты, первое, что нужно сделать, это избежать чрезмерного потребления насыщенных жиров. К продуктам, содержащим большое количество насыщенных жиров относится и пуленепробиваемый кофе.

Кетогенные диеты с высоким содержанием насыщенных жиров могут повышать уровень холестерина и другие факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у некоторых людей. Людям с повышенным уровнем холестерина лучше избегать употребления пуленепробиваемого кофе.