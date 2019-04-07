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Прогноз на месяц: магнитные бури в апреле 2019 отменяются

Прогноз на месяц: магнитные бури в апреле 2019 отменяются
17:47 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Прогноз магнитных бурь на апрель 2019: ожидается спокойная геомагнитная обстановка в течение месяца.

Узнайте, в какие дни в апреле 2019 года ожидаются магнитные бури и всплески солнечной активности, какая будет геомагнитная обстановка на Пасху и в другие дни. Зная эту информацию, метеозависимые люди смогут в значительной степени обезопасить себя от негативного воздействия солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений.

Итак, приятная новость: середина весны по сравнению с бурным и активным мартом в плане проявления солнечной активности, обещает полный штиль. В течение всего месяца ожидаются лишь незначительные магнитные волнения в середине апреля. Так что на Пасху 2019, исходя из прогноза, магнитных всплесков не ожидается, и праздник пройдет в спокойной геомагнитной обстановке. Но не забывайте, что прогноз может быть переменчивым.

Прогноз магнитных бурь на апрель 2019 года: незначительные магнитные колебания возможны 12 апреля .

Сильных магнитных бурь в апреле 2019 не ожидается.

Как защитить себя от влияния солнечной активности

В период сильных магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

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У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.

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Мигрень, Прогноз, Магнитные бури, Апрель 2019.
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