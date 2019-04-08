Американские ученые: бекон может стать новым средством контроля рождаемости

Новости шоу бизнеса: Исследование показывает, что бекон очень вреден для здоровья.

Употребление одного кусочка бекона в день может негативно сказаться на репродуктивной способности мужчины. Исследователи из Института здравоохранения Гарварда обнаружили, что у мужчин, регулярно питающихся мясными полуфабрикатами, например, беконом, существенно снижается количество нормальных сперматозоидов. Кроме бекона, подобное влияние имеет мясо в гамбургерах, колбаса, фарш и ветчина.

В среднем, мужчины, которые съедали меньше одного кусочка бекона в день, имели как минимум на 30 процентов больше подвижных сперматозоидов, чем те, кто ест большее количество мясных продуктов.

Исследователи собрали информацию о 156 мужчинах. Эти мужчины и их партнерши проходили через процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). ЭКО - это соединение сперматозоидов мужчины и яйцеклетки женщины в лабораторной посуде.

Экстракорпоральный означает "вне тела". ЭКО - это форма репродуктивной технологии, которая помогает женщинам забеременеть, если они испытывают трудности с естественным оплодотворением.

Каждого из участвующих мужчин опросили об их питании: едят ли они курицу, рыбу, говядину и мясные полуфабрикаты. По результатам было сделано предположение, что мужчины, употребляющие больше половины порции бекона в день, имели меньше "нормальных" сперматозоидов, чем те, кто его не ест.

Доктор Мириам Афейше, автор исследования, сказала, что ее команда обнаружила, что употребление мясных полуфабрикатов снижает качество спермы. Афейше заявила, что очень мало исследований было проведено по выявлению связи между репродуктивной способностью и беконом, следовательно, нет полной уверенности, почему такая пища имеет негативный эффект на качество спермы.

Некоторые другие профессионалы говорят, что исследование имело слишком маленький масштаб, чтобы результаты были убедительны, но это может стать причиной для проведения других подобных исследований.

Эксперт по фертильности Аллан Пэйси из Университета Шеффилда сказал, что здоровое питание действительно может улучшить репродуктивную способность мужчин, но неясно, может ли определенный тип еды вызвать ухудшение качества спермы. Пэйси говорит, что отношение между репродуктивной способностью мужчин и диетой определенно интересно.

Есть свидетельства того, что мужчины, которые едят больше фруктов и овощей, имеют более качественную сперму, чем те, кто ест меньше, однако нет подобных свидетельств касательно вредной диеты.

Известно, что бекону трудно противостоять. К сожалению, бекон, даже если не брать в расчет его негативное влияние на сперму, не очень полезен с точки зрения питательных веществ.

Проблема бекона - большое количество насыщенных жиров и натрия. Насыщенные жиры тесно связаны с сердечнососудистыми заболеваниями, а натрий влияет на давление. Одна полоска бекона содержит около 40 калорий, но поскольку очень трудно остановиться после одной, можно набрать вес очень быстро.

Альтернатива обычному бекону - темпе-бекон. Темпе - это веганская альтернатива, которой многие заменяют бекон. Он богат белками, и многие серьезные вегетарианцы предпочитают этот соевый продукт.

Исследование о том, является ли бекон регулятором рождаемости, было представлено на Ежегодном Собрании-2013 Американского Общества Репродуктивной Медицины в Бостоне.

Возможно, это исследование приведет к дальнейшему изучению предмета и предоставит более веские доказательства. Пока же женщинам стоит принимать противозачаточные таблетки, поскольку неясно, сможет ли бекон быть эффективным противозачаточным средством для мужчин.