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Едим и не толстеем: полезные продукты, которые можно есть ночью
Все, кто следит за фигурой, знают: на ночь есть нельзя. Но если вы ляжете спать голодными, то будете полночи ворочаться с боку на бок, встанете измученными, а на следующий день, чтобы восстановить силы, превысите количество калорий вдвое, а то и втрое. Главное правило для тех, кто любит перекусить перед сном: избегайте жирных и сладких продуктов, а также всех блюд, которые содержат много углеводов, особенно простых. Идеальное вечернее блюдо должно быть небольшим по объему и состоять из нежирных белков и сложных углеводов.
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