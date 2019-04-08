Врачи предупреждают: аспирин опасен для детей

Новости шоу бизнеса: Применение аспирина в детском возрасте может привести к тяжелым последствиям. В частности, препарат провоцирует развитие синдрома Рея.

Среди факторов, которые вызывают синдром Рея (опасное заболевание, проявляющееся поражением головного мозга и печени), он назвал применение ацетилсалициловой кислоты.

"Опасность синдрома Рея несопоставима ни с какими язвами, кровотечениями и бронхоспазмами - даже в самых лучших реанимационных отделениях погибает каждый второй заболевший. Вероятность заболевания максимальна в возрасте 4-12 лет. Вероятность развития синдрома Рея невелика. Но риск есть. И речь идет о том, что применение ацетилсалициловой кислоты на фоне вирусных инфекций в детском возрасте может стать причиной смертельно опасной болезни", - отмечает Комаровский.

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