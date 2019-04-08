Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 08.04.2019
Гройсман сообщил о стратегической цели правительства
Гройсман сообщил о стратегической цели правительства
Куприй назвал причину конфликта с Геращенко в Раде
Куприй назвал причину конфликта с Геращенко в Раде
Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины
Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины
DZIDZIO стал новым тренером проекта "Голос. Діти"
DZIDZIO стал новым тренером проекта "Голос. Діти"

Врачи предупреждают: аспирин опасен для детей

Врачи предупреждают: аспирин опасен для детей
15:56 Сегодня Телеграф www.unian.net newsone.ua

Новости шоу бизнеса: Применение аспирина в детском возрасте может привести к тяжелым последствиям. В частности, препарат провоцирует развитие синдрома Рея.

Среди факторов, которые вызывают синдром Рея (опасное заболевание, проявляющееся поражением головного мозга и печени), он назвал применение ацетилсалициловой кислоты.

"Опасность синдрома Рея несопоставима ни с какими язвами, кровотечениями и бронхоспазмами - даже в самых лучших реанимационных отделениях погибает каждый второй заболевший. Вероятность заболевания максимальна в возрасте 4-12 лет. Вероятность развития синдрома Рея невелика. Но риск есть. И речь идет о том, что применение ацетилсалициловой кислоты на фоне вирусных инфекций в детском возрасте может стать причиной смертельно опасной болезни", - отмечает Комаровский.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ацетилсалициловая кислота (аспирин) многие годы довольно успешно использовалась в педиатрии при лихорадке и воспалительных процессах самого разнообразного происхождения. ⠀ После того как была доказана способность ацетилсалициловой кислоты оказывать повреждающее влияние на слизистую оболочку желудка, ее стали применять более сдержано, но эта сдержанность не особо отразилась на частоте применения в качестве жаропонижающего средства. В конце концов, если именно в данный момент у ребенка 39 °С и мама убеждена в том, что после лекарства станет легче, так никакие теоретически возможные язвы желудка не будут реальным препятствием для начала лечения. ⠀ Но оказалось, что изменения слизистой оболочки желудка и другие побочные эффекты ацетилсалициловой кислоты (кровотечения, спазм бронхов) — это все цветочки. О ягодках впервые заговорили в 1963 г., когда было описано очень опасное заболевание, проявляющееся тяжелым поражением головного мозга и печени. Болезнь эта получила название синдром Рея. ⠀ Причина развития синдрома Рея точно не установлена до настоящего времени. В то же время выявлены три группы факторов, способствующие развитию этого синдрома, — во-первых, врожденные нарушения обмена веществ, во-вторых, инфекции — чаще вирусные (грипп, корь, ветряная оспа), реже бактериальные (гемофильная инфекция тип b) и, в-третьих, прием медикаментов, чаще всего именно ацетилсалициловой кислоты. ⠀ Опасность синдрома Рея несопоставима ни с какими язвами, кровотечениями и бронхоспазмами — даже в самых лучших реанимационных отделениях погибает каждый второй заболевший. Вероятность заболевания максимальна в возрасте 4—12 лет. ⠀ Резюме. Вероятность развития синдрома Рея невелика. Но риск есть. И речь идет о том, что применение ацетилсалициловой кислоты на фоне вирусных инфекций в детском возрасте может стать причиной смертельно опасной болезни. ⠀ Отсюда вывод — однозначный и конкретный: у детей в возрасте до 15 лет использовать в порядке самолечения ацетилсалициловую кислоту в качестве жаропонижающего средства нельзя. ⠀ #докторкомаровский #простыеистины #аспирин #дети #опасность

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

 

Медики назвали продукты, которые не посоветует хороший диетолог

Ранее в Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства от кашля "Аскорил".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Аспирин, Лечение, Болезнь, Врач, Комаровский, Специалист, Синдром Рея.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики сообщили, что кофе влияет на здоровье сильнее, чем считалось ранее
02 Приметы и обряды на 8 апреля – День Архангела Гавриила
03 День ангела Аллы: значение имени и поздравления
04 Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Кайли Дженнер засветила пышную грудь в Instagram
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Стоимость электроэнергии в Украине в четыре раза ниже, чем в Европе
Стоимость электроэнергии в Украине в четыре раза ниже, чем в Европе
Анализ гривны от Fitch: к концу года нацвалюта подорожает
Анализ гривны от Fitch: к концу года нацвалюта подорожает
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (1.04 - 7.04)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь