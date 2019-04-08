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Слишком много: признаки злоупотребления солью

Слишком много: признаки злоупотребления солью
21:43 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Организм человека может сигналить о том, что соли употребляется слишком много.

На днях японские ученые, выступавшие на конференции JCS 2019 в Йокогаме, сообщили о том, что злоупотребление солью может быть причиной, из-за которой люди постоянно просыпаются по ночам от желания опорожнить мочевой пузырь. Проблема в том, что не всегда можно понять, что соли съедается действительно много.

По словам врача Амины Хабибовой, суточная норма соли составляет примерно 15 граммов. Данный объем включает в себя и хлористый натрий, содержащийся в таких продуктах как мясо, рыба, хлеб, овощи, творог, крупах. Специалист отметила, что с пищей за день потребляется львиная доля съедаемой соли – 10 и более граммов. Учитывая это, солить свою еду следует исключительно минимально, сказала Хабибова.

Врач рассказала, какие сигналы организма могут свидетельствовать о злоупотреблении солью.

Жажда. Постоянное желание пить и потребление большого количества воды (от 7 стаканов жидкости в день) являются характерными симптомами в случаях избыточного потребления соли.

Вкус еды. Когда человек привыкает есть много соли, обычно посоленная еда может казаться ему пресной. Проверьте себя, не слишком ли часто вы беретесь за солонку?

Отечность. Еще один типичный сигнал организма при злоупотреблении солью - к концу дня сильнее выражается отечность. В частности, отекают конечности.

Мышечная боль. У людей, которые злоупотребляют солью, часто возникают болезненные ощущения в мышцах.

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Раздражительность. Злоупотребление солью пагубно влияет на периферическую нервную систему, и организм может сигналить об этом в виде повышенной злости и раздражительности.

Заметив у себя подобные симптомы, будет не лишним проверить уровень содержания соли в крови. В норме концентрация натрия должна быть 135-145 ммоль/л.

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