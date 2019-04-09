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Калорийность красного сухого вина или как принимать его для похудения

Калорийность красного сухого вина или как принимать его для похудения
19:25 Сегодня Телеграф polza-vred.su Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Ученые доказали, что красное сухое вино можно использовать как средство похудения.

Есть и такая группа ученых, которая говорит, что из-за высокой калорийности представленной жидкости вся ее польза сводится на "нет" Так сколько же калорий в напитке и каким обладает показателем БЖУ вино красное сухое?

Пищевая ценность на 100 мл напитка:

  • Углеводы 0,3 г
  • Жиры 0
  • Белки 0,2 г
  • Калорийность 68 ккал

Так что едят с красным сухим вином, какие продукты с ним сочетаются? Поможет справиться с лишними килограммами следующая диета? Следовательно, при правильном употреблении терпкой жидкости можно в действительности скорректировать свою фигуру.

  • Утренние часы - 200 грамм творога или твердых сортов сыра;
  • Дневные часы - бокал красного сухого вина отменного качества, перепелиные яйца (3-4 штуки), рыба - не более 100 грамм;
  • Вечерние часы - овощи, фрукты, рыба или сыр.

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Такой диеты разрешено придерживаться не более 3-х дней. При правильном соблюдении рекомендаций женщины худеют на 3-5 килограмм.

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Вино, Советы, Калорийность, Сухое вино, Красное сухое вино, Пищевая цекнность.
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