Калорийность красного сухого вина или как принимать его для похудения

Есть и такая группа ученых, которая говорит, что из-за высокой калорийности представленной жидкости вся ее польза сводится на "нет" Так сколько же калорий в напитке и каким обладает показателем БЖУ вино красное сухое?
Пищевая ценность на 100 мл напитка:
Так что едят с красным сухим вином, какие продукты с ним сочетаются? Поможет справиться с лишними килограммами следующая диета? Следовательно, при правильном употреблении терпкой жидкости можно в действительности скорректировать свою фигуру.
Такой диеты разрешено придерживаться не более 3-х дней. При правильном соблюдении рекомендаций женщины худеют на 3-5 килограмм.