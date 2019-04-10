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Названо 7 причин, почему волосы плохо растут

Названо 7 причин, почему волосы плохо растут
09:03 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Желание обрести длинные и роскошные волосы часто остается лишь мечтой.

У некоторых людей просто нет такой возможности, потому что они страдают определенными причинам, по которым волосы на голове попросту не растут. Какими именно, давайте разбираться вместе.

Причина №1: нехватка железа

Дефицит такого важного для здоровья и красоты волос компонента, как железо, часто становится проблемой. Анемия – одна из самых распространенных причин, почему волосы плохо растут. если уровень гемоглобина в крови ниже нормы, то необходимо включить в свой рацион больше мяса, особенно печени, морепродуктов, бобовых продуктов, темно-зеленых овощей. 

Причина №2: антибиотики

Антибиотики негативно сказываются на состоянии микрофлоры кишечника, а это влияет на рост волос. В таком случае в организм попадают токсины, которые вместе с кровотоком проникают в волосяные фолликулы и производят там разрушения. Поэтому неудивительно, что у вас плохо растут волосы, если вы принимаете антибиотики или только завершили лечебный курс. Чтобы решить эту проблему, следует принимать также качественные пробиотики, чтобы восстановить микрофлору кишечника.

Причина №3: нехватка сна

Многие мечтают дожить до выходных, чтобы как следует выспаться. Спешим вас огорчить: подобный подход не поможет обрести силу и энергию ни вам, ни вашим волосам. Ученые доказали, что высыпаться по выходным не полезно для здоровья. Делать это нужно каждый день, ведь гормон мелатонин очень влияет на то, как растут волосы. Он вырабатывается только в полной темноте и во время сна. Поэтому обязательно нужно спать как минимум восемь часов в сутки, чтобы решить проблему с ростом волос.

Причина №4: неправильное питание

При плохом питании волосы плохо растут. Из-за того, что вы едите, может происходить ослабление волос, выпадение. Поэтому необходимо обратить внимание на свой рацион, а также график питания. Не нужно придерживаться сильных ограничений и диет, а вот исключить вредные продукты – обязательно. Также помните о главных составляющих меню человека, у которого плохо растут волос, — орехи, рыба, яйца, молоко (иными словами, белок), оливковое масло (незаменимые полезные жирные кислоты). 

Причина №5: генетика 

Возможно, вы удивитесь – но у каждого человека есть определенная максимальная длина, которая передается наследственным путем. Большинство женщин могут отрастить волосы на 40-70 сантиметров, может, вы одна из них? Примечательно, что некоторые исследователи утверждают, что самой привлекательной длиной волос является 30-40 сантиметров, то есть немного ниже плеч.

Причина №6: проблемы с эндокринной системой

если у вас есть заболевания эндокринной системы или невыявленные проблемы, то неудивительно, что волосы плохо растут. Необходимо убедиться, что нет никаких болезней щитовидной железы или проблем с половыми гормонами. Известный факт – при большом количестве тестостерона у женщины могут быть трудности в передних зонах роста волос и на макушке, вплоть до выпадения волос и облысения. 

Постоянный недосып чреват для организма человека

Причина №7: частые стрижки

Считается, что кончики волос нужно подстригать минимум раз в месяц. Но такой подход приводит к печальному эффекту. Это не поможет волосам отрасти. Ведь в среднем они отрастают на 1-2 сантиметра в месяц, а если вы стрижетесь каждые 30 дней, то эту же длину и убираете.

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Здоровья, Волосы, Рост волос, Советы медиков.
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