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В Харьковской области у 349 пациентов диагностировали корь

В Харьковской области у 349 пациентов диагностировали корь
13:42 Сегодня Телеграф interfax.com.ua newsone.ua

Новости шоу бизнеса: В Харьковской области за 15-ю неделю по сравнению с 14-й неделей 2019 года заболеваемость корью выросла на 39,8%.

Об этом сообщается в Харьковском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины. "Зарегистрировано 239 больных, из них детей - 74(30,9%)", - говорится в информации, опубликованной на сайте учреждения в пятницу.

По данным областного лабораторного центра Минздрава, с начала года по состоянию на 10 апреля в области зарегистрировано 1863 случая заболевания корью. Подавляющее большинство заболевших - взрослые (1238 человека), удельный вес детей - 33,5% (625 человек). Почти две трети заболевших (1221 человек) не были привиты от кори. Среди 642 привитых заболевших у 275 человека была только одна прививка от кори.

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С начала года в области зарегистрировано 62 вспышки с количеством пораженных - 349 человек, из них 28 вспышек в быту, 15 - в учебных заведениях, 13 - в учреждениях здравоохранения, 4 - по месту работы и 2 в учреждениях закрытого типа. Во время инкубационного периода было локализовано 45 вспышек, в 17-ти - противоэпидемические мероприятия продолжаются.

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Все по теме:

Харьков, Минздрав, Пациенты, Статистика, Корь, Заболевание, Вакцинация, Год, Учет, Область.
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