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Дефицит витамина B12: основные симптомы

Дефицит витамина B12: основные симптомы
22:26 Сб, 13 Апрель 2019 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Медики решили назвать ряд основных симптомом, которые способны указать на нехватку витамина.

Для здоровой работы нервной системы и выработки эритроцитов, переносящих кислород по всему телу, необходим витамин В12.

К нему относят цианокобаламин, гидроксокобаламин и две коферментные формы витамина B12: метилкобаламин и кобамамид.

Во время нехватки витамина, данные процессы нарушаются и протекают неправильно, что способно привести к образованию анемии. Есть масса симптомов, которые напрямую связанные с дефицитом В12.

К ним относятся: усталость, недостаток энергии, мышечная слабость, покалывающие ощущения, нарушение зрения, проблемы с памятью, язвы во рту, покраснение языка, путаница в мыслях и депрессия.

Медики подчеркнули, что проблема не является критической и легко устраняется, главное вовремя принять необходимые меры.

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Однако если не уделить должное внимание симптомам и их устранению, возможны осложнения, которые проявляются в: осложнении беременности, сердечных заболеваниях, а также временном бесплодии. Для того, чтоб пройти качественное лечение, необходимо обратиться к врачу за помощью.

Тот в свою очередь назначит витаминные добавки или инъекции. Также медики рекомендуют включить в свой рацион питания больше яиц, сыра, рыбы (треска, лосось), мяса, печени.

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Симптомы, Дефицит, Витамин, B12, Витамин B12.
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