Дефицит витамина B12: основные симптомы

Новости шоу бизнеса: Медики решили назвать ряд основных симптомом, которые способны указать на нехватку витамина.

Для здоровой работы нервной системы и выработки эритроцитов, переносящих кислород по всему телу, необходим витамин В12.

К нему относят цианокобаламин, гидроксокобаламин и две коферментные формы витамина B12: метилкобаламин и кобамамид.

Во время нехватки витамина, данные процессы нарушаются и протекают неправильно, что способно привести к образованию анемии. Есть масса симптомов, которые напрямую связанные с дефицитом В12.

К ним относятся: усталость, недостаток энергии, мышечная слабость, покалывающие ощущения, нарушение зрения, проблемы с памятью, язвы во рту, покраснение языка, путаница в мыслях и депрессия.

Медики подчеркнули, что проблема не является критической и легко устраняется, главное вовремя принять необходимые меры.

Однако если не уделить должное внимание симптомам и их устранению, возможны осложнения, которые проявляются в: осложнении беременности, сердечных заболеваниях, а также временном бесплодии. Для того, чтоб пройти качественное лечение, необходимо обратиться к врачу за помощью.

Тот в свою очередь назначит витаминные добавки или инъекции. Также медики рекомендуют включить в свой рацион питания больше яиц, сыра, рыбы (треска, лосось), мяса, печени.