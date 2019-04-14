Полезные советы: как безопасно голодать

Новости шоу бизнеса: Есть много разных способов голодать.

Интервальное голодание является все более популярной схемой приема пищи, которая включает в себя отказ от еды или резкое ограничение потребления пищи в течение определенных периодов времени.

Этот метод голодания был связан с целым рядом потенциальных полезных эффектов в отношение здоровья, включая кратковременное повышение уровня гормона роста человека и изменения в экспрессии генов.

Такие эффекты связаны с увеличением продолжительности жизни и снижением риска развития различных заболеваний. Таким образом, люди, которые регулярно голодают, часто надеются похудеть или жить более здоровой и продолжительной жизнью.

Тем не менее голодание может быть опасным, если не будет проведено должным образом.

Вот советы, которые помогут вам голодать безопасно.

Придерживайтесь коротких периодов голодания

Нет единственно верного способа голодания – это означает, что продолжительность вашего голодания зависит от вас.

Вот популярные схемы интервального голодания:

Схема 5:2: Ограничивайте потребление калорий в течение двух дней в неделю (500 калорий в день для женщин и 600 для мужчин).

Схема 6:1: Эта схема аналогична схеме 5:2, но вместо двух дней ограничения количества потребляемых калорий вы ограничиваете себя только один день.

"Ешьте остановитесь ешьте": 24-часовое голодание с полным отказом от пищи 1-2 раза в неделю.

Схема 16:8: Эта схема предполагает только потребление пищи в течение восьмичасового окна и голодание в течение 16 часов в день, каждый день недели.

Большинство из этих режимов рекомендуют короткие быстрые периоды голодания от 8 до 24 часов. Тем не менее некоторые люди предпочитают совершать гораздо более длительные периоды голодания от 48 до 72 часов.

Ешьте небольшое количество пищи в дни голодания

В общем, интервальное голодание включает в себя устранение части или всей пищи и питья в течение определенного периода времени.

Хотя вы можете полностью отказаться от пищи в эти дни, некоторые схемы голодания, такие как диета 5:2,

позволяют вам потреблять до 25% калорий в день.

Если вы хотите попробовать голодать, ограничение потребления калорий, чтобы вы по-прежнему ели небольшое количество пищи в дни голодания, может быть более безопасным вариантом, чем полный отказ от пищи.

Такой подход может помочь снизить некоторые риски, такие как ощущение слабости, голода и несосредоточенности.

Прогуливайтесь или медитируйте

Избегать потребления пищи в дни голодания может быть трудно, особенно если вам скучно, и вы голодны.

Один из способов избежать непреднамеренного нарушения вашего режима – это оставаться занятым.

К занятиям, которые могут отвлечь вас от голода, но не расходуют слишком много энергии, относятся ходьба и медитация.

Тем не менее любая деятельность, которая успокаивает и не требует слишком больших физических усилий, будет держать ваш ум занятым. Вы можете принять ванну, почитать книгу или послушать музыку.

Не прерывайте голодание объеданием

Хотя идея того, чтобы после периода воздержания от пищи можно позволить себе хорошенько поесть может быть заманчивой, этого не следует делать.

Однако, прерывая период голодания употреблением большого количества пищи, вы можете чувствовать себя раздутым и уставшим.

Кроме того, если вы хотите похудеть, пиршество может повредить вашим долгосрочным целям, замедляя или останавливая снижение массы тела.

Поскольку ваша общая норма калорий влияет на ваш вес, потребление чрезмерного количества калорий после голодания уменьшит ваш дефицит калорий.

Лучший способ прекратить голодание – продолжать нормально питаться и вернуться к обычному режиму питания.

Прекратите голодать, если вы плохо себя чувствуете

Во время поста вы можете чувствовать себя немного уставшим, голодным и раздражительным – но вы никогда не должны чувствовать себя плохо.

Чтобы сохранить себя в безопасности, особенно если вы новичок, подумайте об ограничении ваших периодов голодания до 24 часов или менее и сохраняйте закуски под рукой, употребляя их если вы начинаете чувствовать сильную слабость или вам становится плохо.

Если вам стало плохо или беспокоитесь о своем здоровье, немедленно прекратите голодать.

Вот некоторые признаки того, что вам следует прекратить голодание и обратиться за медицинской помощью: усталость или слабость, которые мешают вам выполнять повседневные задачи, а также неожиданные чувства тошноты и дискомфорта.