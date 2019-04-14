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Врачи: заболеваемость раком будет лишь расти

Врачи: заболеваемость раком будет лишь расти
14:01 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Среди современных людей выросла заболеваемость раком, но частота раковых диагнозов не уменьшится в ближайшее время, - наоборот, будет лишь расти.

Об этом заявили специалисты-онкологи из Германии.

В частности, директор Центра комплексного лечения рака "Шарите", Ульрих Кайльхольц, завил о том, что "количество поставленных диагнозов рака будет пугающим". Отчасти, отметил эксперт, рост числа раковых заболеваний обусловлен такими факторами риска, распространенными в современном обществе, как употребление алкоголя, ожирение и курение.

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Кайльхольц добавил, что в наши дни люди реже страдают от колоректального рака – сказывается его выявляемость на ранней стадии с помощью колоноскопии. В то же время в современном мире наблюдается увеличение заболеваемости лейкемией. Почему, ученые объяснить не могут.

По словам немецкого онколога, ни наука, ни медицина не располагают механизмом, который бы позволял предвещать заболевание раком. Даже при наличии спорта, правильного питания и отказа от курения в жизни человека есть риск того, что может возникнуть рак.

"Раковые клетки могут начать развиваться, если что-то пойдет не так во время деления клеток, которое непрерывно происходит во всех органах нашего тела. Опасные клетки обезвреживаются иммунной системой, но чем старше мы становимся, тем больше накапливается поврежденных клеток и тем выше вероятность того, что механизмы восстановления организма не справятся со своей задачей", - сказал в связи с этим специалист.

Также о том, что медицина и наука не в состоянии остановить рост заболеваемости раком, высказался врач и эпидемиолог Немецкого онкологического исследовательского центра Фолькер Арндт. По его мнению, "в онкологии есть много успехов и открытий, но нет общего прорыва в исследованиях рака".

Врач указал на то, что хотя современная наука серьезно продвинулась в разработке передовых лекарств для борьбы с раком, все медикаменты новых поколений отличаются очень высокой ценой – данный факт вряд ли может способствовать росту случаев излечения от рака.

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В целом немецкие ученые оценивают риски заболеть раком у современных людей так: вероятность есть у каждого второго.

Одновременно с этим они указывают на то, что рак можно если не излечивать полностью, то переводить в хроническое заболевание, которое вполне возможно время от времени держать под контролем. Многие люди живут с хроническими болезнями – например, диабетики, сердечники. Так же можно достаточно долго жить при наличии рака, утверждают специалисты.

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Исследование, Рак, Врачи, Медицина, Онкология.
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