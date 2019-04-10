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Ученые обнаружили смертельный грибок

Ученые обнаружили смертельный грибок
17:38 Сегодня Телеграф www.unian.net www.unian.net

Новости шоу бизнеса: Специалисты утверждают: мир поглощает опаснейшая разновидность грибка, возникновение которого связано с постоянным использованием антимикробных средств.

Способность бактерий к развитию устойчивости к антибиотикам хорошо известна. Однако оказалось, что грибок также развивается и начинает противостоять современной медицине. Один из таких грибков регистрируется в госпиталях по всему миру и убивает половину из контактирующих с ним людей всего за 90 дней.

Это вызывает опасения по поводу возможной глобальной эпидемии, пишут в популярных зарубежных изданиях. Candida auris (или просто C. auris) может заразить кого угодно, однако люди с ослабленной иммунной системой - например, пожилые - чаще становятся его жертвами. Врачи открыли C. auris всего десять лет назад в Японии. Однако с тех пор он успел проявиться всех континентах, кроме Антарктиды. Только в Соединенных Штатах  уже зарегистрировано 587 случаев заражения.

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"Это тварь из Черной Лагуны, - сказал Том Чиллер, глава грибкового отделения Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в интервью одной из газет. - Он будто забил ключом и теперь встречается повсюду".  После заражения избавиться от C. auris крайне сложно. Представители CDC утверждают, что более 90 процентов инфекций C. auris устойчивы как минимум к одному серьезному противогрибковому препарату, а 30 процентов - к двум или более.

В некоторых медицинских учреждениях работникам пришлось пойти на крайние меры: они демонтировали напольное покрытие и потолочные плитки, чтобы полностью избавиться от следов грибка в комнате. Ученые говорят, что, если не удастся разработать новые медицинские препараты и применение антимикробных препаратов без необходимости резко не сократится, то риск заражения распространится и на более здоровые группы населения.

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В исследовании, финансируемом британским правительством, прогнозируется: если не будет разработана новая политика в отношении роста устойчивости к антибиотикам, то в 2050 году из-за подобных болезней могут погибнуть до 10 миллионов человек, что превысит предполагаемые восемь миллионов смертей вследствие онкологических заболеваний. 

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