В Украине грипп продолжает забирать жизни людей

Новости шоу бизнеса: 55-летнему жителю Ровенской области предоставлялась вся необходимая медицинская помощь, однако спасти мужчину не удалось.

В Ровенской области зафиксирован еще один летальный случай от гриппа, умер 55-летний житель Дубенского района. Об этом сообщает ровенский областной лабораторный центр, передает УНН.

Как отмечается, мужчина заболел 28 марта, обратился за медпомощью 1 апреля с жалобами на насморк и першение в горле. В связи с ухудшением состояния здоровья, на следующий день из инфекционного отделения его перевели в отделение анестезиологии и интенсивной терапии Дубенской ЦРБ с диагнозом "двусторонняя внебольничная полисегментарная пневмония, тяжелое течение". 4 апреля состояние больного резко ухудшилось.

У мужчины было затрудненное дыхание, одышка в состоянии покоя, слабость, в дальнейшем наступила остановка самостоятельного дыхания и сердечной деятельности. Как сообщается, ему предоставлялась вся необходимая медицинская помощь, однако спасти мужчину не удалось и в тот же день он умер. Заключительный диагноз: "двухсторонняя внебольничная полисегментарная пневмония, грипп А".

Вирусологическая лаборатория исследовала материал и подтвердила РНК вируса гриппа А, больной не был вакцинирован против гриппа.

Как отмечается, это уже четвертый летальный случай от осложнений гриппа в текущем году в Ровенской области. Напомним, на Кировоградщине за прошлую неделю еще два человека умерли от осложнений гриппа А (H1N1).