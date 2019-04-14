Походка может стать причиной болей в коленях

Новости шоу бизнеса: Неправильная походка также может спровоцировать и плохое настроение. К такому выводу пришли исследователи из Университета Кардиффа.

Немногие всерьез задумываются о том, как именно они переставляют ноги при хождении, и какое значение в их жизни играет походка. Исследователи решили выяснить, произведет ли какое-то изменение в физическом и психическом здоровье человека смена той самой походки. Оказалось, что она действительно оказывает сильнейшее воздействие.

К примеру, уменьшает риск остеоартрита коленей. Особенно важно сохранять правильную походку в среднем возрасте для того, чтобы в пожилом защитить себя от многих лет беспрестанных болей и потребности в хирургических операциях по замене коленного сустава.

И для этого не нужно прикладывать слишком больших усилий. если человек постоянно ходит, слишком широко расставляя колени в стороны, или наоборот, сближая их слишком близко, то это оказывает дополнительное давление на коленные суставы. Их как бы выталкивают из их натурального местоположения при хождении, и это продолжается годами. Подобного рода перегрузки не проходят бесследно. Со временем они могут вызывать повреждения на клеточном уровне.

Всем нам нужно стремиться к таким походкам, при которых суставы и хрящи, то есть прокладки между суставами, будут находиться в правильном взаимодействии друг с другом. Исследование также показало, что походка влияет и на настроение, увеличивая или уменьшая риск депрессии. Например, это психическое расстройство чаще встречается у людей, которые ходят с низкой скоростью или делают короткие шаги.