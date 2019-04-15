Какие микробы могут убить полезные бактерии

Новости шоу бизнеса: Некоторые микробы, попадающие в наш организм, могут "убить" своих друзей - полезные бактерии, что негативно скажется на общем самочувствии.

Ученым удалось установить, что считавшиеся ранее безобидные микробы в кишечнике человека способны вызвать гибель полезных бактерий.

Все это время мало внимания уделялось той немногочисленной армии микробов, которых в научном мире называют одноклеточными и вирусными типами. Оказывается, что даже в условиях меньшинства, эта группа микроорганизмов под названием Blastocystis способна убить полезные бактерии, которые находятся в кишечнике.

До определенного момента исследования показывали, что данные микробы не представляют особой опасности. Но специалисты из Сингапура поступили иначе, и отыскали среди общего количества врагов самого главного. Некий микроб способен снижать уровень полезных "коллег" и тем самым уничтожать их полностью. Попасть такой вредитель может через грязные продукты и домашних животных. Достаточно погладить не того пса или проигнорировать правила гигиены, и вполне возможно, что тот самый убийственный микроб уже в вашем желудке.

Самое страшное, что этот подвид микроорганизмов Blastocystis способен устоять даже перед антибиотиками. И теперь исследователи озадачены поиском способа борьбы с опасным микробом.