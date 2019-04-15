Заражение сальмонеллой - необычная и эффективная форма терапии раковых опухолей

Новости шоу бизнеса: Сальмонелла попадает в организм через испорченную пищу и вызывает серьезное отравление.

Онкологам было известно, что "вредные" бактерии целенаправленно колонизируют опухоли. Недавно ученые разработали штамм сальмонеллы, который направляет иммунную систему против злокачественных новообразований.

Как сальмонелла помогает в борьбе с раком?

Ученые из Центра инфекционных исследований имени Гельмгольца пытались использовать специальное свойство сальмонеллы для лечения рака. Эксперты разработали штамм сальмонеллы, который вызывает только безвредную инфекцию и помогает в борьбе с опухолями. Рак – одна из наиболее распространенных причин преждевременной смерти во всем мире. Особенно в обществе, члены которого становятся старше, раковые заболевания приобретают все большее значение. Не существует эффективной терапии для многих типов раковых опухолей.

Как иммунная система более эффективно реагирует на опухоли?

Немецкие ученые искали способы сделать человеческую иммунную систему более чувствительной к опухолям. Чтобы вызвать этот эффект, ученые использовали бактерии вида Salmonella enterica. У людей, больных раком, сальмонеллы колонизируют опухолевую ткань. Тем не менее есть большой недостаток: сальмонеллез быстро прогрессирует и вызывает потенциально смертельные осложнения. Для эффективного контроля опухоли штамм сальмонеллы должен вызывать сильную реакцию иммунной системы и не вредить организму. Бактерии были генетически модифицированы учеными шаг за шагом. Эксперты пытались достичь оптимального баланса между безопасностью и адекватным иммунным ответом. Различные свойства сальмонеллы были сильно изменены. С помощью современных технологий специалистам удалось уменьшить подвижность бактерий и, следовательно, их опасность для здоровья человека.

Оболочка бактерий была изменена

Чтобы иммунная система человека распознала бактерии, медицинские работники внесли определенные изменения в мембрану сальмонеллы. Некоторые белки во внешней оболочке были "подредактированы". В мембране закреплены липополисахариды, которые состоят из цепей сахара и жира, утверждают эксперты. Такие молекулы расположены на поверхности бактерий. Они обычно распознаются иммунной системой человека как "злоумышленники". Чтобы незаметно проникнуть в организм хозяина, различные ферменты сальмонеллы способны расщеплять жировые цепи. Таким образом, они могут спрятаться от иммунной системы во время инфекции. Определенные ферменты, вызывающие расщепление жиров, были устранены в эксперименте на используемом штамме сальмонеллы. Поэтому бактерии хорошо распознавались и устранялись иммунитетом.

Баланс между ослаблением бактерий и силой иммунной реакции

Исследователи интегрировали несколько генетических изменений в штамм сальмонелл. Затем специалисты начали изучать терапевтический эффект на мышах. Ученые говорят, что им удалось найти правильный баланс между ослаблением бактерий и силой иммунного ответа. Одна из проблем заключается в том, что люди, которые уже вступили в контакт с бактериями, выработали иммунитет к ним. Поэтому они могут больше не реагировать на терапевтическую сальмонеллу. Лечебный бактериальный штамм должен быть в состоянии преодолеть собственную защиту организма. Инфекции сальмонеллы относительно распространены в некоторых регионах с плохими гигиеническими условиями. Поэтому люди в слаборазвитых странах будут хуже реагировать на лекарство.

Патент на модифицированный штамм сальмонеллы находится на рассмотрении

Другие ученые разработали штамм, который активирует собственную защиту организма даже у мышей с иммунитетом к сальмонелле. Профессор Вайс говорит, что даже опухоли, которые ранее были устойчивы к штамму сальмонеллы, разрушались иммунной системой. Штамм Salmonella, модифицированный врачами, уже запатентован. Бактерия безопасна и в то же время достаточно эффективна для использования в терапии опухолей. Теперь модифицированный бактериальный штамм должен быть испытан в дальнейших исследованиях.