Скачать
Вторник, 16.04.2019
Порошенко: В "нормандском формате" подпишут документы о выводе войск РФ из ОРДЛО
Порошенко: В "нормандском формате" подпишут документы о выводе войск РФ из ОРДЛО
Пожар в Нотр-Даме: на восстановление собрали уже 600 миллионов евро
Пожар в Нотр-Даме: на восстановление собрали уже 600 миллионов евро
Барселона - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча
Барселона 0:0 Манчестер Юнайтед: LIVE 1-й тайм
Настя Каменских променяла Потапа на мировую звезду
Настя Каменских променяла Потапа на мировую звезду

На заметку: Западная диета снижает эффект прививок от гриппа

На заметку: Западная диета снижает эффект прививок от гриппа
21:21 Сегодня Телеграф newsyou.info pixabay.com

Новости шоу бизнеса: В разного рода продукты при этой диете добавляют специфические ингредиенты.

Они снижают количество иммунных клеток, убивающих вирус.

Многие из нас опираются на прививки от гриппа для того, чтобы защитить себя в холодные зимние месяцы. Однако исследование предположило, что популярная во многих странах мира западная диета нарушает эффективность этих вакцин. Учёные проследили за влиянием популярной пищевой добавки третичный бутилгидрохинон, которая используется в маслах для приготовления пищи, замороженном мясе, чипсах и крекерах. Воздействие этой добавки оценивалось на лабораторных мышах. Оказалось, что она снижает количество клеток иммунной системы, сражающихся с вирусом гриппа.

Когда животных подвергли тому же самому вирусу чуть позже, то их организм был менее способен распознавать его и рождать специфическую иммунную реакцию против угрожающего жизни патогена. Исследователи из Университета Мичигана подчеркивают, что любителям западного питания с большим количеством жареных продуктов, фастфуда и выпечки необходимо понимать, что в их случае прививка от гриппа будет менее эффективной.

Стало известно, как не мучиться от голода в пост

Статистика показывает, что грипп стал виновником более 650 000 смертей в сезоне 2017/18. За тот же самый период в США от гриппа скончались более 79 000 человек. Чаще всего его жертвами оказываются люди с ослабленной или не до конца развитой иммунной системой вроде детей, пожилых людей и тех, у кого иммунитет по тем или иным причинам скомпрометирован. Этим категориям особенно показаны прививки от гриппа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Диета, Продукты, Еда, Фаст фуд, Вирус, Прививка, Прививка от гриппа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 16 апреля – День Никиты, День Гафии
03 Рецепт дня: картофельные котлеты в духовке
04 Короткие поздравления с Днем рождения на 16 апреля
05 Экс-тренер сборной Украины по боксу - о переходе Усика в хэвивейт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Украину надвигаются сильные заморозки
На Украину надвигаются сильные заморозки
Украина обратилась в Международный трибунал из-за захвата моряков
Киев обратился в трибунал из-за захвата моряков
В обороте украинцев стало меньше банкнот и монет
В обороте украинцев стало меньше банкнот и монет
Шок: экс-холостяк взорвал сеть пикантным снимком
Шок: экс-холостяк взорвал сеть пикантным снимком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь