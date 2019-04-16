На заметку: Западная диета снижает эффект прививок от гриппа

Новости шоу бизнеса: В разного рода продукты при этой диете добавляют специфические ингредиенты.

Они снижают количество иммунных клеток, убивающих вирус.

Многие из нас опираются на прививки от гриппа для того, чтобы защитить себя в холодные зимние месяцы. Однако исследование предположило, что популярная во многих странах мира западная диета нарушает эффективность этих вакцин. Учёные проследили за влиянием популярной пищевой добавки третичный бутилгидрохинон, которая используется в маслах для приготовления пищи, замороженном мясе, чипсах и крекерах. Воздействие этой добавки оценивалось на лабораторных мышах. Оказалось, что она снижает количество клеток иммунной системы, сражающихся с вирусом гриппа.

Когда животных подвергли тому же самому вирусу чуть позже, то их организм был менее способен распознавать его и рождать специфическую иммунную реакцию против угрожающего жизни патогена. Исследователи из Университета Мичигана подчеркивают, что любителям западного питания с большим количеством жареных продуктов, фастфуда и выпечки необходимо понимать, что в их случае прививка от гриппа будет менее эффективной.

Статистика показывает, что грипп стал виновником более 650 000 смертей в сезоне 2017/18. За тот же самый период в США от гриппа скончались более 79 000 человек. Чаще всего его жертвами оказываются люди с ослабленной или не до конца развитой иммунной системой вроде детей, пожилых людей и тех, у кого иммунитет по тем или иным причинам скомпрометирован. Этим категориям особенно показаны прививки от гриппа.