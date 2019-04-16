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Женский инсульт: факторы, которые влияют только на женщин

Женский инсульт: факторы, которые влияют только на женщин
17:50 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Если нога парализована, речь нарушена, а угол рта опустился, требуется скорая помощь - это признаки инсульта.

У женщин существуют особые факторы риска развития инсульта - противозачаточные таблетки или преэклампсия. Особенно подвержены риску пациентки с диабетом, поэтому врачи рекомендуют проходить постоянные обследования.

Гормоны влияют на риск инсульта у женщин

Гормоны – решающий фактор риска инсульта у женщин. Риск сердечно-сосудистых заболеваний во время беременности повышается на 20%; поражается примерно 30 из каждых 100 000 женщин. Если присутствуют другие факторы, риск может увеличиться до 84%. Женщинам с избыточным весом и высоким кровяным давлением, которые хотят иметь детей, следует обратиться за советом к врачу. Иногда рекомендуется принимать лекарства до беременности, чтобы предотвратить преэклампсию. У пациенток, у которых уже была преэклампсия, риск инсульта даже выше. Основные признаки преэклампсии– высокое кровяное давление, повышенная экскреция белка с мочой и сильные отеки.

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Противозачаточные таблетки и мигрень с аурой - не менее опасные факторы риска

У молодых женщин риск инсульта повышается, если используются противозачаточные таблетки. Риск в последние годы уменьшился с новыми препаратами, которые содержат меньше эстрогена, но все еще остается повышенным. Ожирение,повышенный холестерин и курение – отягчающие факторы, которые значительно увеличивают вероятность инсульта. У женщин с сопутствующими симптомами мигрени инсульт развивается чаще, чем у мужчин. Если женщины с аурой страдают от мигрени и принимают таблетки, риск инсульта примерно в 7 раз выше. Если они курят, риск даже увеличивается в 10 раз. Эксперты советуют женщинам, страдающим мигренью с аурой, не принимать противозачаточные таблетки и не курить ни при каких обстоятельствах. Семейная история инсульта также повышает риск развития заболевания у потомства, особенно в сочетании с использованием гормонального препарата. Семейная пара должна поговорить со своим гинекологом об альтернативных методах контрацепции.

Классические факторы риска - избыточный вес, высокое кровяное давление и недостаток физической активности

Помимо гормонов у женщин важную роль в развитии инсульта играют классические факторы риска: ожирение; сахарный диабет; мерцательная аритмия; недостаток физической активности; высокое кровяное давление. Гипертония является одной из наиболее распространенных причин инсульта у женщин среднего возраста. Немецкие ученые советуют пациентам проверять артериальное давление не реже двух раз в год. Если оно постоянно повышено и не улучшается с изменением образа жизни, следует использовать антигипертензивные средства. Кроме того, снижение стресса – проверенный метод предотвращения осложнений. После менопаузы у некоторых женщин есть еще один важный фактор риска – мерцательная аритмия. Они гораздо чаще страдают от сердечной аритмии, чем мужчины. Эксперты рекомендуют последовательно лечить мерцательную аритмию. Своевременная терапия снижает риск инсульта на 70%.

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Женщины с сахарным диабетом особенно подвержены риску

Женщины с диабетом - особая группа: риск заболевания на 27% выше, чем у мужчин с диабетом. Тяжесть инсульта гораздо более выражена у диабетиков. Пациентки часто имеют другие факторы риска, которые способствуют возникновению инсульта: абдоминальное ожирение; высокое кровяное давление; нарушения углеводного и липидного обмена. Атеросклероз – процесс, при котором артерии сужаются и засоряются бляшками. Атеросклероз, то есть постепенная кальцификация артерий – основная причиной инсульта в дополнение к высокому кровяному давлению. Важно распознавать и лечить диабет на ранней стадии, только тогда можно будет максимально эффективно снизить риск смертности. Хорошая профилактика может иметь сильный эффект, особенно у особых групп риска. Если возникает боль в голове, расстройства зрения, речи или изменения настроения – важно немедленно вызвать скорую помощь. Как при инсульте, так и при инфаркте каждая минута драгоценна.

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Инсульт, Женщины, Советы, Факторы, Женское здоровье.
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