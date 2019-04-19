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Медики назвали идеальный завтрак для диабетиков

Медики назвали идеальный завтрак для диабетиков
12:32 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Специалисты считают, что больным сахарным диабетом предпочтительно съедать на завтрак блюдо, в котором минимум углеводов.

Ученые выяснили, что жирный завтрак с минимальным количеством углеводов помогает в течение всего дня избегать резких скачков уровня сахара в крови.

Канадские исследователи провели эксперимент, в ходе которого пришли к выводу, что больным сахарным диабетом лучше кушать на завтрак омлет, а не овсянку. Ученые пригласили больных диабетом добровольцев для двухдневного эксперимента.

В первый день на завтрак испытуемым дали омлет, а во второй – овсянку с фруктами. Обеды и ужины в оба дня были одинаковыми. С помощью специальных приборов специалисты каждые пять минут измеряли уровень сахара уровень сахара в крови участников эксперимента.

Как рассказали авторы работы, в целом они ожидали, что омлет не будет провоцировать скачки уровня сахара. Эта ежедневная опасность, с которой сталкиваются больные сахарным диабетом. После еды уровень сахара резко повышается.

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Но эффект оказался более существенным, чем предполагали ученые. Весь день после того, как участники эксперимента ели омлет на завтрак, они не подвергались резким скачкам уровня сахара.

Это может быть омлет, приготовленные другим способом яйца, немного мяса, рыбы или морепродуктов с овощами, творог. А от завтраков, богатых углеводами, даже если это питательные злаки, лучше отказаться.

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Здоровье, Диабет, Завтрак, Сахарный диабет, Советы медиков.
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