Теперь восстанавливаются: Супрун утверждает, что стресс не убивает наши нервы

Новости шоу бизнеса: Ульяна Супрун утверждает, что некоторые нейроны погибают в период стресса, но потом рождаются новые. А значит, нервные клетки восстанавливаются.

Очередной медицинский миф развенчан. В.о. Министра здравоохранения опубликовала пост на странице в соцсети о том, как на самом деле работает наша нервная система в стрессовых условиях.

По утверждению чиновницы, версия о том, что нервные клетки не восстанавливаются, не совсем корректна. Конечно, паническое настроение, упадок сил, ссоры в семье - все это убивает наше здоровье. Но негативней всего сказывается неправильное питание, вредные привычки, пассивный образ жизни. Страдает тело и, в частности, нервная система. Но не все так трагически, ведь оказывается, от стресса "умирают" не все нейроны. И вместо тех, что погибли, появляются рожденные заново клетки.

Также Ульяна Супрун объяснила, что не у всех поколений нервные клетки восстанавливаются одинаково быстро. Самой крепкой и быстро восстанавливающей остается нервная система у детей. И чем больше возраст, тем медленней "размножаются" нейроны. Ко всему представительница ведомства убеждает, что человек может повлиять на здоровье мозга и возможности его к восстановлению нейронных связей. Главное - поддерживать себя и свой мозг в здоровом состоянии.

"Лучшей профилактикой болезни Альцгеймера или других форм деменции является не жизнь в собственной скорлупе, где нет ни стрессов, ни радостей, а активная социальная, интеллектуальная и физическая жизнь, в которой есть свои вызовы и даже стресс", - заявила Супрун. И добавила, чтобы оставаться в нормальном состоянии и меньше переживать, следует активно заниматься спортом, правильно питаться и активно проводить время в социуме.