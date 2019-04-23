Причины и последствия низкого уровня тромбоцитов в крови

По сути, они являются носителями активных веществ, принимающих участие в процессе остановки кровотечения.
На практике все происходит следующим образом: как только нарушается целостность кожного покрова, или происходит разрыв тканей внутри тела, масса тромбоцитов в мгновение ока достигает места дефекта, начинает активно делиться, размножаться и прилипать друг к дружке.
Как результат – образуется плотная пленочка, препятствующая кровопотере.
Кроме своей основной задачи, эти плоские клетки выполняют следующие функции:
Нормальный показатель концентрации клеток отвечающих за свертываемость крови не имеет стабильного значения. Он изменяется в зависимости от возраста человека, состояния его здоровья, половой принадлежности и прочих обстоятельств.
Интересный момент: если установлено точное количество клеток, присущее текущему состоянию организма, оно не должно меняться в течение суток, иначе речь идет о скрытых патологиях или внутренних кровотечениях. Максимальное колебание суточных показателей этих клеток составляет 10%. Чтобы исключить и его, анализы на крови сдаются исключительно на голодный желудок.
Нормальное содержание тромбоцитов у разных категорий пациентов выглядит следующим образом:
Последствия слишком длительного снижения количества тромбоцитов могут быть самыми непредсказуемыми, но чаще всего диагностируются внутренние и наружные кровотечения, которые нельзя остановить. Еще один опасный результат падающего уровня тромбоцитов – инсульт.
Причины снижения концентрации этих кровяных клеток могут выглядеть следующим образом:
Причина снижения нормы моет носить и совершенно иной характер, к примеру, в результате отравления спиртным, из-за авитаминоза или увеличения селезенки. Нередко аналогичная ситуация наблюдается при беременности.
Независимо от того, каковы истинные причины снижения количества тромбоцитов, несведущему человеку крайне сложно самому заподозрить, что в его организме происходит именно этот процесс.
Единственными первичными проявлениями могут быть:
Слишком обильные месячные, что большинством женщин воспринимается как обычное явление. Тем временем, количество тромбоцитов неуклонно снижается, что вызывает ненормальную работу кровеносной системы, загустение крови, затруднение функций практически всех систем и органов;
Синяки, причина появления которых не установлена. Человеку сложно вспомнить, откуда у него взялись гематомы, ведь никаких ударов и травм в недавнем прошлом не наблюдалось;
Кровь, часто идущая носом без видимой на то причины;
Большое количество крови, выделяющееся даже из маленькой царапины.
Как видите, низкий уровень кровяных телец замечается только по тому, как плохо и долго заживают ранки, непрерывно сочащиеся кровью.
Поднимать уровень кровяных телец с помощью нетрадиционной медицины – выбор родителей маленького ребенка. Ею же часто пользуются при беременности, когда большинство препаратов просто запрещено или наносят вред плоду.
С целью вернуть нормальное количество кровяных телец используют следующие рецепты:
Из дополнительных мероприятий, помогающих быстрее поднять уровень кровяных телец, стоит попробовать специальную диету.
К примеру, рацион ребенка или взрослого стоит подкорректировать в сторону увеличения таких продуктов:
Параллельно снижается количество потребляемых солений и маринадов, консервации и копченостей.
Что касается медикаментозного исправления проблемы, то нужное число кровяных клеток устанавливается после курса "Иммунала", настойки эхинацеи или витаминных комплексов с большим содержанием микроэлементов.
Если снижение количества клеток вызвано вирусом герпеса, назначаются препараты, снижающие степень выраженности внешних симптомов заболевания. В частности, могут назначить курс "Панавира" или "Герпевира".
Предупредить дефицит важных кровяных клеток можно путем прекращения приема лекарств, ограничивающих их функции.
В частности, не стоит злоупотреблять аспирином, его производными, нестероидными противовоспалительными средствами и т.д.