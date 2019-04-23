Причины и последствия низкого уровня тромбоцитов в крови

Новости шоу бизнеса: Самая главная функция тромбоцитов - обеспечивать свертывание крови, для чего их концентрация должна находиться в пределах 150000-400000 шт./мл.

По сути, они являются носителями активных веществ, принимающих участие в процессе остановки кровотечения.

НАЗНАЧЕНИЕ ТРОМБОЦИТОВ И ИХ НОРМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

На практике все происходит следующим образом: как только нарушается целостность кожного покрова, или происходит разрыв тканей внутри тела, масса тромбоцитов в мгновение ока достигает места дефекта, начинает активно делиться, размножаться и прилипать друг к дружке.

Как результат – образуется плотная пленочка, препятствующая кровопотере.

Кроме своей основной задачи, эти плоские клетки выполняют следующие функции:

Поддержка природного строения кровеносных сосудов, их питание и сужение;

Транспортировка ферментов и серотонина;

Поддержка заложенных защитных сил организма;

Восстановление потерянной крови;

Выведение из тела уничтоженных вирусов и антител.

Нормальный показатель концентрации клеток отвечающих за свертываемость крови не имеет стабильного значения. Он изменяется в зависимости от возраста человека, состояния его здоровья, половой принадлежности и прочих обстоятельств.

Интересный момент: если установлено точное количество клеток, присущее текущему состоянию организма, оно не должно меняться в течение суток, иначе речь идет о скрытых патологиях или внутренних кровотечениях. Максимальное колебание суточных показателей этих клеток составляет 10%. Чтобы исключить и его, анализы на крови сдаются исключительно на голодный желудок.

Нормальное содержание тромбоцитов у разных категорий пациентов выглядит следующим образом:

У ребенка возрастом до годика их концентрация должна быть в пределах 160-320 ед.;

У ребенка, чей возраст находится в диапазоне от года до четырех, аналогичный показатель должен составлять 150-400 ед.;

В возрасте 5-15 лет количество тромбоцитов должно составлять 150-450 ед.;

Для взрослого человека свойственен показатель количества тромбоцитов 200-400 ед.;

При беременности количество тромбоцитов может немного меняться в зависимости от срока вынашивания. Верхняя планка равна 320 ед., нижняя – 150 ед. Если уровень клеток слишком низкий, возникает опасное состояние, именуемое тромбоцитопенией, чересчур высокий становится причиной тромбоцитоза при беременности.

Последствия слишком длительного снижения количества тромбоцитов могут быть самыми непредсказуемыми, но чаще всего диагностируются внутренние и наружные кровотечения, которые нельзя остановить. Еще один опасный результат падающего уровня тромбоцитов – инсульт.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТРОМБОЦИТОВ В КРОВИ – ПРИЧИНЫ

Причины снижения концентрации этих кровяных клеток могут выглядеть следующим образом:

Заражение вирусом герпеса и его активация в результате снижения иммунитета. Наружные симптомы будут представлены специфическими высыпаниями на губах, слизистых покровах гениталий, под носом и т.д.;

Воспаление печени в результате поражения ее любой разновидностью гепатита;

Простудные заболевания по типу ларингита, ОРЗ или гриппа. Все они вызываются инфекциями, вирусами и бактериями, не дающими тромбоцитам "покоя";

Мононуклеоз;

Любая форма иммунодефицита;

Атоиммунные патологии по типу системной волчанки. Организм начинает войну против своих же клеток, считая их патогенами;

Заболевание Гоше;

Онкология;

Длительное употребление препаратов, разжижающих кровь. К примеру, концентрация снижается после продолжительного приема гепарина или аспирина;

Пристрастие к таким продуктам как: вишня, имбирь, лимон, лук и чеснок.

Причина снижения нормы моет носить и совершенно иной характер, к примеру, в результате отравления спиртным, из-за авитаминоза или увеличения селезенки. Нередко аналогичная ситуация наблюдается при беременности.

НИЗКОЕ КОЛИЧЕСТВО ТРОМБОЦИТОВ В КРОВИ: СИМПТОМЫ

Независимо от того, каковы истинные причины снижения количества тромбоцитов, несведущему человеку крайне сложно самому заподозрить, что в его организме происходит именно этот процесс.

Единственными первичными проявлениями могут быть:

Слишком обильные месячные, что большинством женщин воспринимается как обычное явление. Тем временем, количество тромбоцитов неуклонно снижается, что вызывает ненормальную работу кровеносной системы, загустение крови, затруднение функций практически всех систем и органов;

Синяки, причина появления которых не установлена. Человеку сложно вспомнить, откуда у него взялись гематомы, ведь никаких ударов и травм в недавнем прошлом не наблюдалось;

Кровь, часто идущая носом без видимой на то причины;

Большое количество крови, выделяющееся даже из маленькой царапины.

Как видите, низкий уровень кровяных телец замечается только по тому, как плохо и долго заживают ранки, непрерывно сочащиеся кровью.

НАРОДНАЯ ТЕРАПИЯ

Поднимать уровень кровяных телец с помощью нетрадиционной медицины – выбор родителей маленького ребенка. Ею же часто пользуются при беременности, когда большинство препаратов просто запрещено или наносят вред плоду.

С целью вернуть нормальное количество кровяных телец используют следующие рецепты:

Добавить в небольшое количество воды либо молока ч.л. только что отжатого крапивного сока. Если нет возможности достать свежую крапиву, ее допустимо заменить сухим сырьем, купленным в аптеке. Десять грамм порошка нужно залить стаканом кипящей воды и проварить на медленном огне 3 мин. Пить после процеживания, тратя на одно употребление половину порции;

Масло из семян кунжута, два литра которого необходимо выпить из расчета 1 ст.л. продукта каждый раз перед едой. Сколько продлится курс – зависит от частоты приема пищи;

Отвар из ромашки, крапивы и шиповника, взятых в соотношении 1:2:3. Сырье измельчается в блендере, заливается литром крутого кипятка и в течение часа настаивается в термосе. Потом в питье добавляется немного лимонного сока и меда. Выпивать его следует в количестве одного стакана трижды в сутки за полчаса до еды.

Из дополнительных мероприятий, помогающих быстрее поднять уровень кровяных телец, стоит попробовать специальную диету.

К примеру, рацион ребенка или взрослого стоит подкорректировать в сторону увеличения таких продуктов:

всевозможных ягод с большим содержанием витамина С;

овощей в свежем и тушеном состоянии;

фруктов;

рыбьего жира;

миндаля;

гречки;

шпината и петрушки.

Параллельно снижается количество потребляемых солений и маринадов, консервации и копченостей.

Что касается медикаментозного исправления проблемы, то нужное число кровяных клеток устанавливается после курса "Иммунала", настойки эхинацеи или витаминных комплексов с большим содержанием микроэлементов.

Если снижение количества клеток вызвано вирусом герпеса, назначаются препараты, снижающие степень выраженности внешних симптомов заболевания. В частности, могут назначить курс "Панавира" или "Герпевира".

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ

Предупредить дефицит важных кровяных клеток можно путем прекращения приема лекарств, ограничивающих их функции.

В частности, не стоит злоупотреблять аспирином, его производными, нестероидными противовоспалительными средствами и т.д.