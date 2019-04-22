Скорее вред, чем польза: дневной сон

Новости шоу бизнеса: Главное для дневного сна – его правильная организация. В некоторых случаях такой сон может навредить, а не принести пользу.

Врач-терапевт высшей квалификационной категории Елена Каравашкина рассказала на страницах прессы о том, что здоровый дневной сон должен ассоциироваться с синтезом гормона мелатонина, регулирующего фазы сна и активности. Днем наибольшая концентрация мелатонина в крови наблюдается в период с 13 до 15 часов, который является оптимальным для дневного сна. Дневной сон вне этого периода может вредить самочувствию, он способствует состоянию "разбитости", лишает нормальной работоспособности, плохо сказывается на способности концентрироваться.

По словам Елены Каравашкиной, идеальный дневной сон не должен длиться дольше 30 минут. В этом случае он содействует выработке серотонина – "гормона радости", который даст человеку чувство бодрости и легкости, улучшит настроение и поможет провести активно остаток дня, успев много сделать. Во время непродолжительного дневного сна в крови уменьшается содержание стресс-гормонов, влияющих на риск нарушений в сердечно-сосудистой системе. Особенно полезен получасовой дневной сон людям с гипертонической болезнью и нарушением ритма сердца, а также перенесшим инфаркт или инсульт.

Однако сон более 30 минут вместо пользы может принести состояние упадка сил, спровоцировать плохое настроение, добавила врач. Кроме того, длительный дневной сон может быть вреден для пожилых людей. Исследования показали, что такой сон у них в 3 раза увеличивает риск развития деменции.

Вдобавок Елена Каравашкина посоветовала не спать днем людям, которым хорошо известна проблема бессонницы. Кроме того, дневной сон может пойти во вред диабетикам — в послеобеденное время особенно высок риск гипергликемии.