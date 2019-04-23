Невысказанный гнев ведет к развитию раковых клеток

Новости шоу бизнеса: Если человек испытывает сильные негативные эмоции, но не может дать им выхода, это может приводить к развитию раковых клеток в организме.

В Нижнекамске психолог Татьяна Савельева в рамках школы пациентов прочла лекцию для слушателей, выздоравливающих после лечения онкологических заболеваний. Во время лекции психолог рассказала о том, что невысказанные отрицательные переживания, связанные с чувством вины, обиды, стыда, зависти, гнева и желания мести способствуют росту раковых клеток в организме.

"Как человеку выражать свои эмоции, если социум говорит нам: “Нет, кричать нельзя”? Что мы делаем в таких случаях? Подавляем злость", - привела пример психолог.

По словам Татьяны Савельевой, внутренний гнев, заставляющий человека "кипеть", нужно выплескивать при помощи физических упражнений. В частности, отжимания от пола или пробежка по лестнице эффективно помогают справиться со злостью или бушующим недовольством, заметила психолог.

Специалисты считает, что в первую очередь нужно менять собственное восприятие текущей жизни.

"Суть в том, чтобы научиться концентрироваться на хорошем, а не постоянно думать о плохом", - сказала Савельева.

В конце дня следует обязательно вспоминать о тех радостях и приятных моментах, которые случались в течение дня, и подобный же итог целесообразно подводить в конце каждой недели и месяца, добавила психолог.

Помимо этого, специалист посоветовала следить за своей речью, не "засорять" ее словами с негативным значением. Так, вместо фразы "Не болей!" лучше говорить "Выздоравливай!", порекомендовала психолог.