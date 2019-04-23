Выход есть: как бороться со стрессом, депрессией и неврозом

Новости шоу бизнеса: Проблемы с психикой могут быть так же опасны для человека, как и болезни тела.

Во время депрессии и невроза человек может находиться в пограничном состоянии, плохо себя чувствовать, что отрицательно скажется на его работоспособности и повседневной жизни. Поэтому нужно знать, как можно выйти из подобного состояния.

В обыденной жизни люди зачастую не могут дать правильное определение депрессии, путая ее с плохим настроением и даже с особенностями характера. На самом деле, клиническая депрессия - это диагноз, который должен определять только врач. Однако вас могут насторожить некоторые симптомы в своем самочувствии и поведении близких, которые должны вас насторожить. Депрессия обычно сопровождается длительным спадом настроения - в течение более двух недель. Человек перестает получать удовольствие от того, чем наслаждался раньше. Также при этом психическом расстройстве часто встречается упадок сил. Дополнительно могут присутствовать мысли о суициде и бессонница.

Если вы нашли у себя эти симптомы, обратитесь к психиатру. Можно начать и с квалифицированного психолога с медицинским дипломом. Лечение должен назначать врач. Обычно оно проводится в комплексе, применяется сразу несколько методик - назначение антидепрессантов, психотерапия, а в некоторых случаях даже лечение электрическим током. Однако многое пациент может сделать и сам. Для преодоления депрессивных состояний помогают физические упражнения. Также во время болезни не следует замыкаться в себе. Необходимо даже заставлять себя общаться с внешним миром. Если личные встречи очень тяжелы и нежелательны, их можно частично заменить беседами по телефону. Человеку с депрессией крайне необходима поддержка близких. Если такой проблемой страдает ваш родственник или друг, проявите терпение и понимание - депрессию, как и другие болезни, нельзя мгновенно прекратить по собственному желанию, и она не связана с чьим-либо плохим характером.

Неврозы относятся к несколько иной группе психических проблем, хотя могут и сопровождать депрессию. Существуют различные виды подобных проблем. Невроз может выражаться в истерическом состоянии, навязчивых мыслях и действиях, немотивированных страхах. Лечение этого заболевания осуществляется преимущественно с помощью психотерапии. В этом случае пациент должен активно сотрудничать со своим врачом, доверять ему. Если контакт долгое время не возникает, лучше всего сменить специалиста.