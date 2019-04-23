Скачать
Вторник, 23.04.2019
Определены даты слушаний иска Украины к РФ в международном трибунале
Определены даты слушаний иска Украины к РФ в международном трибунале
В Париже масштабный пожар на территории Версаля
В Париже масштабный пожар на территории Версаля
Мунтян дал прогноз на матч Динамо - Шахтер
Мунтян дал прогноз на матч Динамо - Шахтер
Бывшая жена Николаса Кейджа требует компенсации от актера
Бывшая жена Николаса Кейджа требует компенсации от актера

Выход есть: как бороться со стрессом, депрессией и неврозом

Выход есть: как бороться со стрессом, депрессией и неврозом
21:33 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Проблемы с психикой могут быть так же опасны для человека, как и болезни тела.

Во время депрессии и невроза человек может находиться в пограничном состоянии, плохо себя чувствовать, что отрицательно скажется на его работоспособности и повседневной жизни. Поэтому нужно знать, как можно выйти из подобного состояния.

В обыденной жизни люди зачастую не могут дать правильное определение депрессии, путая ее с плохим настроением и даже с особенностями характера. На самом деле, клиническая депрессия - это диагноз, который должен определять только врач. Однако вас могут насторожить некоторые симптомы в своем самочувствии и поведении близких, которые должны вас насторожить. Депрессия обычно сопровождается длительным спадом настроения - в течение более двух недель. Человек перестает получать удовольствие от того, чем наслаждался раньше. Также при этом психическом расстройстве часто встречается упадок сил. Дополнительно могут присутствовать мысли о суициде и бессонница.

Если вы нашли у себя эти симптомы, обратитесь к психиатру. Можно начать и с квалифицированного психолога с медицинским дипломом. Лечение должен назначать врач. Обычно оно проводится в комплексе, применяется сразу несколько методик - назначение антидепрессантов, психотерапия, а в некоторых случаях даже лечение электрическим током. Однако многое пациент может сделать и сам. Для преодоления депрессивных состояний помогают физические упражнения. Также во время болезни не следует замыкаться в себе. Необходимо даже заставлять себя общаться с внешним миром. Если личные встречи очень тяжелы и нежелательны, их можно частично заменить беседами по телефону. Человеку с депрессией крайне необходима поддержка близких. Если такой проблемой страдает ваш родственник или друг, проявите терпение и понимание - депрессию, как и другие болезни, нельзя мгновенно прекратить по собственному желанию, и она не связана с чьим-либо плохим характером.

Невысказанный гнев ведет к развитию раковых клеток

Неврозы относятся к несколько иной группе психических проблем, хотя могут и сопровождать депрессию. Существуют различные виды подобных проблем. Невроз может выражаться в истерическом состоянии, навязчивых мыслях и действиях, немотивированных страхах. Лечение этого заболевания осуществляется преимущественно с помощью психотерапии. В этом случае пациент должен активно сотрудничать со своим врачом, доверять ему. Если контакт долгое время не возникает, лучше всего сменить специалиста.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Депрессия, Лечение, Советы, Стресс, Психика, Невроз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оригинальное поздравление Зеленского от Елены Кравец
02 Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 23 апреля – День Солнцезахода
04 Украинцев ждут длинные выходные
05 Недолго страдала: Марина Боржемская вышла в свет с новым мужчиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выборы 2019: ЦИК обработала 100% электронных протоколов
ЦИК обработала 100% электронных протоколов
Барна покинет пост главы Тернопольской ОГА после инаугурации президента
Глава Тернопольской ОГА уходит в отставку
Тепло до +24°: синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Шок: имя Меган Маркл получило в словаре сленгов отрицательное значение
Шок: имя Меган Маркл получило в словаре сленгов отрицательное значение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь