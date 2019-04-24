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В Украине хотят запретить ароматизированные сигареты

В Украине хотят запретить ароматизированные сигареты
12:14 Сегодня Телеграф Фото: csrjournal.com

Новости шоу бизнеса: Комитет по вопросам здравоохранения направил на рассмотрение законопроект о запрете ароматизированных сигарет.

Об этом стало известно из публикации на сайте Верховной Рады Украины. Так, согласно сообщению, в Комитете предлагают внести правки ряд законов, регулирующих продажу сигарет и табака с ароматическими добавками.

Вчера, 23 апреля, на заседании Комитета по вопросам здравоохранения был рассмотрен проект Закона "О внесении изменений в Закон "О мерах по предупреждению и снижению уровня потребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения", а также законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета табачных изделий с характерным вкусом или запахом". Во время заседания депутаты утверждали, что необходимо наложить вето на ароматизированный табак, который сейчас доступен как в виде готовых  сигарет, так и в отдельном виде для "самокруток".

Причиной такой инициативы стало, по мнению представителей власти, негативное влияние дыма от данной разновидности продукта на здоровье детей и женщин. Сигареты с ароматом провоцируют распространение вредной привычки у подростков, считают представители ведомства. По результатам заседания Комитетом были выдвинуты рекомендации принять в первой чтении новый законопроект, который позволит запретить использовать ароматические добавки в изготовлении сигарет и отдельно табака.

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Также депутаты утвердили рекомендации относительно поддержки Верховной Рады проекта Постановления "Об Обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров Украины о проведении профилактических медицинских учащихся общеобразовательных учебных заведений (...)". Согласно объяснительной записки, депутаты предусмотрели в Постановлении обязать МОЗ и Министерство образования создать отдельный правовой акт, который будет регулировать порядок провидения профилактических осмотров учеников. В частности, таким нормативным документом можно будет осуществлять контроль распространения туберкулеза и принимать меры по предупреждению эпидемии.

Дополнительно в Комитете выдвинули рекомендации вернуть на доработку проект Закона, относящийся Общегосударственной целевой социальной программы по противодействию заболевания на туберкулез (номер Закона № 9467).

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Все по теме:

Курение, ВРУ, Закон, Туберкулез, Проект, МОЗ, Сигареты, Влияние, Рада, Комитет.
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