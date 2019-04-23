Аллергия на ногах: симптомы, лечение, профилактика

Новости шоу бизнеса: В этой статье Вы узнаете, как распознать аллергию на ногах и каким образом с ней можно бороться.

Научно-технический прогресс принес огромную пользу человечеству, но изменил экологическую обстановку. Это привело к увеличению негативного влияния внешних факторов на здоровье человека, которое проявляется в снижении защитного барьера организма. Подтверждением данного факта является аллергия на ногах, случаи возникновения которой за последнее время увеличились.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ АЛЛЕРГИЯ

Аллергия – это ответная реакция иммунитета на присутствие раздражителя, возникшая при непосредственном взаимодействии. На аллерген организм может отреагировать спустя время после прямого контакта, что усложняет его выявление. Заболевание часто проявляется обособленно на коже ног, не касаясь других частей тела, сыпью.

Аллергические реакции могут затронуть как внутренние органы, так и внешние, особенно это касается проявлений на коже. Огромное неудобство доставляют подобные побочные эффекты на ногах. В зависимости от индивидуальных особенностей организма и тяжести симптомов человек испытывает значительный дискомфорт, а порой – затруднения с передвижением.

Заболевание опасно тем, что возникает аллергия на ногах у взрослых и детей, при этом наблюдаются следующие симптомы:

зуд различной интенсивности, который нередко обостряется во время сна;

сыпь, имеющая способность локализоваться в самых различных местах;

волдыри, гнойные воспаления;

шелушение;

покраснения в виде пятен неправильной или округлой формы;

отечность кожи ног в местах поражений;

сухость;

эрозийные поражения;

хроническая стадия дерматита.

Аллергия на руках и ногах обычно распространяется в местах сгиба конечностей, однако нередко наблюдается в области между пальцами рук и ног. В отдельных случаях наблюдается аллергия между ног. Особенно болезненно переносится организмом человека аллергия на ступнях ног.

Последние два явления из списка, приведенного выше, наблюдаются в запущенных случаях при длительном воздействии аллергена.

Возможные причины возникновения

Затрагивая причины, по вине которых возникает аллергия на ногах, красные пятна, сыпь, зуд и другие ее проявления, стоит рассматривать отдельно взрослых и ребенка.

Основными предпосылками к возникновению заболевания у взрослых людей являются:

средства бытовой химии;

лекарственные препараты;

некачественная, синтетическая одежда;

расстройство нервной системы;

ослабление иммунитета;

укусы насекомых;

заболевания внутренних органов;

чувствительность к шерсти домашних питомцев;

холод;

индивидуальная непереносимость пищевых продуктов;

пыльца растений;

солнце;

пыль, пылевые клещи;

наличие грибковых инфекций;

неудобная, тесная обувь, выполненная из материалов низкого качества.

Для того чтобы выявить аллерген, необходимо полностью проанализировать свой образ жизни в целом.

Аллергия на руках и ногах у ребенка проявляется в основном по вине продуктов питания. Также организм ребенка реагирует сыпью на животных, укусы комаров и косметические средства. Детский организм более уязвим перед множеством заболеваний, аллергические реакции способствуют дополнительному ослаблению иммунитета ребенка.

Способы лечения аллергии

При обнаружении первичных признаков стоит немедленно обратиться к врачу.

Важно лечить такое заболевание, как аллергия, сыпь на ногах, а также другие проявления недуга, которые мешают вести привычный образ жизни, не только взрослым, но и ребенку.

Прежде всего, необходимо выявить аллерген и исключить его отрицательное влияние на пациента. Для этого обычно приходится сдать некоторые анализы для подтверждения диагноза, так как заболевание часто путают с грибком на ступнях. Это происходит по причине схожей симптоматики в виде сыпи, покраснений и зуда кожных покровов ног.

После этого следует облегчить общее состояние больного грамотным подбором результативного лечения. Аллергия на стопах ног, красные пятна, воспаление кожи на сгибах конечностей, сопровождающееся зудом и сыпью, покрывающей ноги, лечится, как и другие виды данного заболевания.

В зависимости от природы аллергена специалисты в области медицины традиционно рекомендуют придерживаться диеты, исключить по возможности прямой контакт (бытовая химия, косметика, животные, синтетические материалы и прочее). Если устранить раздражитель собственными силами не получается, то ведется терапия по устранению воспалений, зуда и сыпи на ногах при помощи специальных средств.

Рецепты народной медицины

В этом направлении применяются травяные сборы, специальные отвары и настойки. Полученные лекарственные средства применяются в виде компрессов, примочек или для сидячих ванн, которые эффективно справляются с сыпью на ногах. В этих целях применяются лист лаврового дерева, ромашка, девясил, зверобой и даже рассол квашеной капусты, убирающий зуд. Для устранения мокнущей сыпи применяются сухоцветы календулы и череда.

Народные средства популярны и эффективны в детском возрасте. Если появилась аллергия на ногах у ребенка, чем лечить заболевание? Таких вопросов не возникает лишь у опытных родителей,которым известно о простом и действенном средстве против сыпи на коже ног – лавровом листе. Для такой терапии понадобится следующее:

стакан воды;

2 лавровых листа;

ватный тампон или марля.

Рецепт приготовления удивительно прост:

вскипятить стакан воды, затем в посуду с кипятком бросить пару листочков лаврового дерева, проварить состав в течение 3-4 минут. Остывший отвар используют для примочек на пораженные сыпью участки кожи. Протирают воспаленные кожные покровы ребенка 3-5 раз в день, используя вату или тампон из марли.

Лавровый отвар успокаивает, снимает воспаление и подсушивает кожу, что препятствует прогрессу сыпи на ногах, появлению пятен и прочей симптоматики.

Антигистаминные мази.

Местное воздействие на пораженные сыпью участки ног оказывает мазь от аллергии на ногах. В зависимости от степени тяжести назначают гормональные (Преднизолон, Адвантан) и негормональные составы (Бепантен, Фенистил, Протопик, Пантенол, Элидел). Применяются для лечения комбинированные средства, представляющие собой препарат с антибиотиком (Левомеколь, Фицидин,Левосин).

Например, Элидел – универсальное средство, которое борется с сыпью и зудом на ногах при взаимодействии с неизвестным аллергеном, быстро убирает воспаление. Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки ног дважды в день, применяют до полного исчезновения симптомов отрицательной реакции.

Специальные процедуры, проводимые в медицинском учреждении.

Методы народной медицины в комплексе с применением медикаментозных средств устраняют внешние проявления, улучшая общее состояние. Чтобы воздействовать на причины аллергической реакции на ногах, можно прибегнуть к ряду медицинских процедур:

акупунктурное воздействие;

фитотерапия;

восстановление нервной системы;

гирудотерапия;

аутолимфоцитотерапия.

Новейшим является последний метод, суть заключается в дополнительном введении собственных иммунных клеток. Инъекции дважды в неделю вводят в плечо с постепенным увеличением объема. Взрослые проходят курс из 6-8 сеансов, детям достаточно 4-6 инъекций. Преимущество метода заключается в полном отсутствии побочных явлений и высокой результативности.

Профилактические меры

Как и любое другое заболевание, аллергические реакции лучше предотвратить, чем потом бороться с такими явлениями, как сыпь на ногах, отеки конечностей и невыносимый зуд на коже.

Рекомендуется придерживаться следующих простых правил: