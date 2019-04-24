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Стоматит: что это такое и почему он возникает

Стоматит: что это такое и почему он возникает
22:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Многим знакомо появление маленькой, но достаточно болезненные язвы (афты), иногда и не одной, на слизистой оболочке губ, щек, под языком.

В некоторых случаях они возникают редко: от одного-двух раз в год до одного-двух раз в несколько лет в других случаях болезненные язвы появляется один-два раза в месяц. Речь идет о стоматите – поражение слизистой оболочки полости рта.

Стоматолог Ольга Быстрова отмечает, что к этой группе относят большое количество заболеваний. Наиболее распространенной формой является хронический рецидивирующий стоматит.

На слизистой оболочке сначала возникают отек и покраснение. После этого образуется язва овальной формы с красными краями и белым налетом.

В начальной форме язвы не превышают 1-5 мм. Исчезают они за неделю. При тяжелых формах образуется много язв. У человека могут быть болезненные ощущения, повышаться температура, сложность при глотании слюны. Для заживления требуется 2–3 недели.

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К факторам, вызывающим хронический рецидивирующий стоматит, относят:

  • аденовирус;
  • стафилококк;
  • аллергию (пищевую, микробную, медикаментозную)
  • иммунные (в том числе аутоиммунные) нарушения;
  • заболевания органов системы пищеварения, особенно печени и толстого кишечника;
  • нервно-трофические нарушения;
  • генетическую обусловленность
  • влияние различных вредных факторов, в частности некоторых промышленных сред (соединения хрома, цемент, бензин, фенол, материалы зубных протезов и т.д.).

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Часто афты возникают на фоне снижения иммунитета, перенесенного стресса. В случае появления побочных "язвоподобных образований" усложняются процессы еды, речь.

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Здоровье, Зубы, Полость рта, Стоматит, Зубная боль.
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