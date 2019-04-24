Стоматит: что это такое и почему он возникает

В некоторых случаях они возникают редко: от одного-двух раз в год до одного-двух раз в несколько лет в других случаях болезненные язвы появляется один-два раза в месяц. Речь идет о стоматите – поражение слизистой оболочки полости рта.
Стоматолог Ольга Быстрова отмечает, что к этой группе относят большое количество заболеваний. Наиболее распространенной формой является хронический рецидивирующий стоматит.
На слизистой оболочке сначала возникают отек и покраснение. После этого образуется язва овальной формы с красными краями и белым налетом.
В начальной форме язвы не превышают 1-5 мм. Исчезают они за неделю. При тяжелых формах образуется много язв. У человека могут быть болезненные ощущения, повышаться температура, сложность при глотании слюны. Для заживления требуется 2–3 недели.
К факторам, вызывающим хронический рецидивирующий стоматит, относят:
Часто афты возникают на фоне снижения иммунитета, перенесенного стресса. В случае появления побочных "язвоподобных образований" усложняются процессы еды, речь.