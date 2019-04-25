Скачать
Четверг, 25.04.2019
Рада приняла резонансный закон об украинском языке: все подробности
Рада приняла резонансный закон об украинском языке: все подробности
Депутаты одобрили проведение в Киеве сессии ПА НАТО
Депутаты одобрили проведение в Киеве сессии ПА НАТО
Назван лучший игрок 25-го тура УПЛ
Назван лучший игрок 25-го тура УПЛ
Канье Уэст решил открыть собственную церковь
Канье Уэст решил открыть собственную церковь

Стало известно, как бананы влияют на сердце

Стало известно, как бананы влияют на сердце
11:55 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Они способны устранять бессонницу, отеки, а также быстро и на длительное время утоляют голод.

Бананы обладают массой полезных свойств, но в тоже время они могут стать причиной недомогания и даже дать старт развитию опасных заболеваний.

Так ученые установили, что бананы обладают большим количеством полезных свойств, поэтому их рекомендуют употреблять в пищу всем людям. 

Обратная сторона медали – сложность переваривания бананов в организме. Поэтому у некоторых людей этот фрукт вызывает тяжесть в желудке и даже изжогу. В редких случаях ягоды могут вызывать метеоризм и раздражение кишечника. Такие неприятности появляются в связи с брожением фрукта в кишечнике. 

Названы продукты которые можно есть, если истек срок годности

Также ученые установили, что бананы воздействуют на уровень свертываемости крови, повышая его. В некоторых случаях фрукты вызывают образование тромбов. Чрезмерно большое употребление бананов приводит к повышению уровня сахара в крови. Также ученые установили, что бананы могут обезвоживать организм.

Эксперты не рекомендуют употреблять бананы людям, страдающим от инсультов и заболеваний сердца. Кроме того, он них следует воздержаться диабетикам, людям, страдающим от желудочных заболеваний, а также ожирением.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сердце, Здоровье, Бананы, Здоровое сердце, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чистый четверг 2019: что нужно сделать в этот день
02 Оригинальные поздравления с Днем Дочери 2019
03 Чистый четверг 2019: советы и традиции для купания
04 Сегодня День дочери 2019: история и традиции праздника
05 Волкер об указе Путина: Донбасс - это Украина, а его жители - украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
По-летнему тепло: синоптики дали прогноз погоды до самой Пасхи
По-летнему тепло: синоптики дали прогноз погоды до самой Пасхи
Во Владивостоке стартовала встреча Путина и Ким Чен Ына
Во Владивостоке стартовала встреча Путина и Ким Чен Ына
В Египте объявлено чрезвычайное положение: что произошло
В Египте объявлено чрезвычайное положение: что произошло
Мелания Трамп показывает, как носить стильные весенние наряды
Мелания Трамп показывает, как носить стильные весенние наряды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь