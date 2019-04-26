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Стало известно, сколько соли нужно в день

Стало известно, сколько соли нужно в день
09:47 Сегодня Телеграф planet-today.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Отказаться полностью от соли нельзя. В ее состав входит натрий, который принимает участие в обновлении клеток и процессе пищеварения.

От злоупотребления солью в мире ежегодно погибают около 3 000 00 человек. Но и без соли наш организм существовать не может. Какое же безопасное количество соли можно употреблять без вреда для здоровья?

Для начала разберемся, от чего же многие люди постоянно досаливают еду? Оказывается соль способна стимулировать наши вкусовые рецепторы, которые находятся на языке. Постоянное употребление подсоленной пищи, снижает чувствительность этих рецепторов, что в дальнейшем приводи к увеличению количества соли в нашей пище. Вследствие чего и вырабатывается такая зависимость. Существуют страны, в которых население употребляет в пищу количество соли в 10 раз превышающее норму.

Многие продукты в своем составе уже содержат натрий. Но его количества не достаточно что бы покрыть необходимую суточную норму.

По данным, ВОЗ для нормальной жизнедеятельности организма, в сутки человеку нужно употреблять до двух грамм сои в день. Именно такое количество содержит одна чайная ложка (5 грамм).

Возникает вопрос: среди многообразия видов соли, какой из них отдать предпочтение? Специалисты говорят, что практически вся соль состоит из 40% натрия и 60% хлора. Все остальные добавки, входящие в состав разных видов соли, существенного значения не имеют.

Теперь о вреде соли. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что чрезмерное увлечение солью может привести к следующим заболеваниям:

  • могут возникнуть проблемы с нарушением свертываемости крови и образованием тромбоцитов;
  • развитие сердечно-сосудистых заболеваний;
  • повышением давления;
  • спровоцировать инсульт;
  • болезням печени и почек, отекам;
  • болезням суставов и др.

Так как соль содержится во многих продуктах, чтобы сохранить ее, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • пищу готовьте на пару или запекайте, избегая ее обжаривания;
  • вместо солонки поставьте прибор со смесью трав;
  • ограничьте или откажитесь вовсе от маринованной, консервированной продукции, а так же от соусов и приправ;
  • отдавайте предпочтение домашней еде (в ресторанной больше соли);
  • во время готовки используйте мерную ложку

Воспользовавшись этими рекомендациями, уже через несколько недель произойдет восстановление ваших рецепторов и вы сможете наслаждаться естественным вкусом еды.

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Здоровье, Соль, Советы медиков.
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