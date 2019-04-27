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Медики: ночная работа опасна для женщин

Медики: ночная работа опасна для женщин
22:42 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Среди женщин, которые регулярно работают в ночную смену, чаще возникает ранняя менопауза, - такую корреляцию смогли установить ученые из Университета Далхаузи.

Еще предварительные исследования показывали, что работа в ночную смену способствует снижению уровня мелатонина.

Данный гормон может влиять на производство яйцеклеток в женском организме.

Авторы исследования проанализировали сведения, полученные в ходе 22-летних наблюдений за 88 тысячами медсестер, периодически выходившими на работу в ночную смену. В частности, ученых интересовали все возможные изменения в организме, если медсестрам приходилось работать не менее трех ночей в месяц.

В результате научные специалисты пришли к заключению о том, что ночная работа может влиять на наступление ранней менопаузы – чем дольше длился период ночных смен, тем существеннее для женщин был риск того, что менопауза у них наступит до 45 лет.

Ученые доказали, что недосып может негативно сказаться на вашей работе

"Женщины, которые выходили на ночную работу в течение 20 месяцев, на 9% чаще сталкивались с ранней менопаузой. При этом на 25% повышалась вероятность того, что менопаузальный период начнется до 45 лет. Если ночные смены практикуются более 20 лет, вероятность ранней менопаузы возрастает до 73%", - установили ученые.

По мнению специалистов, большую роль в этом процессе играет тот факт, что ночная работа активизирует выработку гормонов стресса, которые способствуют негативным изменениям в синтезе женского полового гормона эстрогена. Его концентрация падает, с чем и ассоциируется раннее начало менопаузы.

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Исследование, Женщины, Работа, Менопауза, Женское здоровье, Ночная работа.
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