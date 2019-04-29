Скачать
Понедельник, 29.04.2019
Климкин проводит "собственную социологию" о личном счастье
Климкин проводит "собственную социологию" о личном счастье
Порошенко поблагодарил украинцев за 5 лет президентства
Порошенко поблагодарил украинцев за 5 лет президентства
Победителем Лондонского марафона стал кениец Элиуд Кипчоге
Победителем Лондонского марафона стал кениец Элиуд Кипчоге
Пасха 2019: Доктор Комаровский поделился милым семейным снимком с внуками
Пасха 2019: Доктор Комаровский поделился милым семейным снимком с внуками

Предраковые клетки: как узнать о раке еще до симптомов

Предраковые клетки: как узнать о раке еще до симптомов
17:27 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Американские ученые обнаружили способ обнаружения риска появления рака на самых ранних стадиях.

Предложенный ими способ позволит выявить опасный недуг в легких еще до появления первых симптомов.

Специалисты Бостонского университета в США смогли разработать новый способ идентификации людей с наиболее высоким риском развития онкологии.

Полученные экспертами данные позволят предотвратить процесс заболевания. Статью об инновационной разработке обнародовало профильное издание Medicalxpress. С помощью нового IT-сервиса можно будет проконтролировать работу онкологов, а также выбрать оптимальную схему терапии.

В своей работе ученые руководствовались тем, что главную роль при раннем развитии онкозаболеваний играют различия в геномах тканей дыхательных путей. Они связаны с иммунной системой человека, потому так важно понимать процессы, происходящие в легких. Всего было определено четыре геномных подтипа у курильщиков с развивающейся предраковой активностью. Наиболее проблемный подтип проявлялся у лиц с нарушенным иммунным ответом.

Медики: ночная работа опасна для женщин

Злокачественное образование мешает иммунной системе должным образом атаковать ее. Такой же эффект наблюдается и у предраковых клеток, именно это их свойство может стать важным маркером для своевременного выявления онкологии. Ученые уверены, что уже в ближайшее время можно будет создать лекарство с возможностью "тренировки" иммунитета для устранения подобных нарушений. Таким образом, медицина сможет выявлять и обезвреживать онкоклетки еще до их активизации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Рак, Симптомы, Ученые, Клетки, Американские ученые, Предраковые клетки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 29 апреля – День Ирины Рассадницы
02 День ангела Ирины: значение имени и поздравления
03 Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
04 Красивые СМС поздравления с днем рождения на 29 апреля
05 Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Ростовской области начали выдавать паспорта РФ жителям ОРЛО
В России начали выдавать паспорта РФ жителям ОРЛО
Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
В понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява
Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява
Звезда сериала &quot;Не родись красивой&quot; кардинально сменила имидж
Звезда сериала "Не родись красивой" кардинально сменила имидж
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь