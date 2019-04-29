Предраковые клетки: как узнать о раке еще до симптомов

Новости шоу бизнеса: Американские ученые обнаружили способ обнаружения риска появления рака на самых ранних стадиях.

Предложенный ими способ позволит выявить опасный недуг в легких еще до появления первых симптомов.

Специалисты Бостонского университета в США смогли разработать новый способ идентификации людей с наиболее высоким риском развития онкологии.

Полученные экспертами данные позволят предотвратить процесс заболевания. Статью об инновационной разработке обнародовало профильное издание Medicalxpress. С помощью нового IT-сервиса можно будет проконтролировать работу онкологов, а также выбрать оптимальную схему терапии.

В своей работе ученые руководствовались тем, что главную роль при раннем развитии онкозаболеваний играют различия в геномах тканей дыхательных путей. Они связаны с иммунной системой человека, потому так важно понимать процессы, происходящие в легких. Всего было определено четыре геномных подтипа у курильщиков с развивающейся предраковой активностью. Наиболее проблемный подтип проявлялся у лиц с нарушенным иммунным ответом.

Злокачественное образование мешает иммунной системе должным образом атаковать ее. Такой же эффект наблюдается и у предраковых клеток, именно это их свойство может стать важным маркером для своевременного выявления онкологии. Ученые уверены, что уже в ближайшее время можно будет создать лекарство с возможностью "тренировки" иммунитета для устранения подобных нарушений. Таким образом, медицина сможет выявлять и обезвреживать онкоклетки еще до их активизации.