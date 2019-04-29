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Правда или миф: ценность сна по часам

Правда или миф: ценность сна по часам
18:40 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Что такое сон? На этот вопрос до сих пор нет полного и точного ответа, хотя каждый пребывает в этом состоянии треть своей жизни и обойтись без него не может.

Знакомы люди и с понятием "ценность сна", ощущая ее в те моменты, когда хочется еще поспать, но нужно вставать. Ученые, занимающиеся данной проблемой, говорят о мозговой перезагрузке, происходящей в то время, когда человек спит.

Изучены и фазы этого состояния, которое смело можно считать естественным. Они соответствуют активности определенных мозговых структур. Наверное, нет на свете человека, который бы не задумывался о недостаточности сна, особенно в утренние часы. Но хорошо известны его последствия на организм, которые бывают очень тяжелыми и приводят к сбоям в работе гормональной системы, нарушениям в обмене веществ, снижении иммунитета. При постоянном недосыпании наблюдается ухудшение общего тонуса, его выносливости.

Плохое самочувствие посещает и в том случае, если переспать. Появляется ощущение слабости и апатии. Поэтому нужно знать оптимальную норму сна, выдерживание которой способствует бодрости и активности. Ученым доподлинно известно, что недосыпание влияет на адекватность принимаемых решений, поскольку организм не получает полноценного отдыха, обеспечивающегося во время пребывания в объятиях Морфея.

Несколько слов о стадиях сна по часам

Было замечено, что сон может иметь различные характеристики. В зависимости от этого, его разделили на определенные стадии, которые чередуются на протяжении ночного отдыха. Нужно также знать о его разделении на медленный и быстрый, которые тоже не похожи между собой.

На протяжении первых полутора часов отдыха человеком овладевает первое состояние, которое условно можно разделить на четыре стадии:

  • Состояние дремоты, когда приходит внутреннее успокоение, появляются сноподобные галлюцинации и галлюциногенные мысли. Мышцы тела находятся в состоянии низкой активности, иногда могут проявляться свойственные данному этапу подергивания;
  • Пребывание в легком сне. Установлено, что эта, вторая стадия, может длиться на протяжении 20-30 минут. Характерным для нее становится понижение температуры тела, а также частоты сердцебиения. Но в то же время более остро продолжает работать слуховой анализатор, вот поэтому находящегося на этой стадии отдыха человека очень легко разбудить;
  • Пройдя две первые, как бы подготовительные фазы, человек погружается в медленную стадию;
  • Завершающая, четвертая стадия характерна глубоким погружением в рассматриваемое состояние. Оно становится крепким, поэтому, чтобы разбудить человека, необходимы определенные усилия. Именно в этом состоянии к спящему приходят сны, проявляется лунатизм и случается энурез.

Еще в начале XX столетия американскими нейрофизиологами Юджином Асерински и Натаниэлем Клейтманом был открыт феномен быстрого сна. Они заметили электромагнитные колебания определенной частоты в коре головного мозга, свойственные именно такому состоянию.

Также существует другая теория, согласно которой заторможенность условных рефлексов и состояние сна – совершенно одинаковые процессы. Разница только в степени участия головного мозга. Так, в первом случае явление локализуется в отдельных его клетках. Тогда как при полном погружении в спящее состояние происходит торможение обоих полушарий, распространяемое на некоторые отделы центральной нервной системы.

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В чем ценности сна по часам?

Для того чтобы организм работал эффективно, ему нужен качественный отдых, во время которого происходит энергетическое восстановление, очищение от ненужной информации, приведение в норму работы всех органов и систем. Важным аспектом является психологическая защита, зависящая от правильного пребывания в состоянии отдыха, когда усиленно работают сознание и подсознание, обмениваясь нужными данными. А хроническое недосыпание не позволяет сделать этого, что чревато развитием целого букета патологических изменений, как физического, так и психологического толка.

При этом стоит помнить о ценности сна по часам, обеспечивающего более высокую работоспособность, поскольку отдыхают мышцы, ткани и даже нервные клетки. Только определенное время суток отведено для данного процесса, и упускать его нельзя. Интересным является тот факт, что ценность сна по часам и вообще зависит не только от количества проспанных часов, но и от временного промежутка, выделенного для этого.

Конечно, рассматриваемый вопрос сугубо индивидуален и зависит только от отдельно взятого человека, его возраста и распорядка дня. Всем известно, что маленькие детки должны спать около десяти часов, для взрослых достаточно и восьми. Однако ученые, занимающиеся данной проблемой, утверждают, что для полноценного отдыха и восстановления необходим десятичасовой каждодневный ночной отдых. Но как достичь этого в наш стремительный век?

Оказывается очень просто, ему нужно выделять установленные временные рамки. Для помощи разработана и таблица, в которой показаны часы наиболее продуктивного отдыха. А все другое время, не входящее в нее, не дает положительного результата.

Молодость и красота как результат сна по часам

Оказывается, если уделять правильное время на отдых, то можно долго оставаться молодой и красивой. И это – истинная правда, проверенная и неоднократно доказанная учеными. А все дело в том, что существует взаимосвязь между биоритмами организма и суточными изменениями, когда день сменяется ночью. Вот поэтому незнание о ценности сна по часам, таблицы отображающей эту информацию, способствует сбоям и нарушениям работы организма и, как результат, приводит к преждевременному старению.

Наиболее оптимальным укладыванием в постель считается 22.00. Это время характеризуется физиологическим спадом и поэтому процесс засыпания происходит быстро и без особых проблем. Но если это время "пересидеть", то даже ощущение усталости и вялости не сможет уберечь от бессонницы. Согласно учениям восточной медицины, пребывание с 22.00 до 02.00 в царстве Морфея дает омолаживающий эффект, несет красоту и долголетие, восполняя организм необходимыми энергиями.

Также ценность сна за 1 час, а в некоторых случаях и 15 минут достаточно, в пределах от десяти часов вечера до полуночи неоценима для работы нервной системы. Именно в это время происходит ее перезагрузка, а дальше по очереди проходят этот процесс важные жизненные органы, восстанавливаясь после вчерашнего дня и готовясь к завтрашнему.

Чем опасен нерегулярный сон?

Можно смело утверждать, что ночной отдых – это время, когда происходит самоисцеление. И не зря человеку с температурой или больным зубом хочется заснуть. При переутомлении тоже возникает потребность поспать.

Вот поэтому при недостаточном ночном отдыхе возникают нарушения в организме, среди которых стоит упомянуть следующие:

  • Риск развития онкологических заболеваний;
  • Ухудшение работы сердечно-сосудистой системы;
  • Нарушения памяти и общего психического состояния;
  • Недостаточность внимания и низкая работоспособность.

Среди последствий существуют и другие негативные сценарии, о которых было сказано выше. Ценность сна за 1 час (см. таблицу) способствует легкости, с которой переносятся различные нагрузки, и является отличным профилактическим методом борьбы с неврозами.

Депрессивные расстройства: как бороться

Нормализация сна

Рациональный режим дня будет залогом максимальной пользы, принесенной правильным ночным отдыхом. если ввести в привычку и стараться ложиться в постель в одно и то же время, то не понадобятся и снотворные. Правильно будет сказать "нет" вечерним увеселительным программам, поздним плотным ужинам, кофе, чаю и другим тонизирующим напиткам.

Очень благотворно на качество ночного расслабления, увеличивая его ценность, влияют вечерние прогулки, расслабляющий массаж, водные процедуры, релаксация и медитирование. Благодаря им наступает успокоение и состояние блаженства, быстро переходящее в здоровый и крепкий отдых, после которого наступит легкое и радостное пробуждение.

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Сон, Советы, Правда, Миф, Ценность сна, Сон по часам.
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