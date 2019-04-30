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Магнитные бури в Украине ударят на майские праздники
Магнитные бури в Украине ударят на майские праздники

Магнитные бури в Украине ударят на майские праздники

Магнитные бури в Украине ударят на майские праздники
10:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Май является одним из наиболее тяжелых относительно колебаний солнечной активности и магнитных бурь – этот месяц часто сопровождается ухудшением самочувствия и обострением хронических заболеваний.

Магнитные бури – вид геомагнитной активности. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли.

1-2 мая прогнозируются возмущения геомагнитного поля Земли. Они будут несильными, и людям, не страдающим метеозависимостью, неприятностей доставить не должны.

Наиболее опасным считается 5 мая, которое будет сопровождаться слабостью, апатией, раздражительностью, повышенной утомляемостью, нервозностью, сильными мигренями и обострениями хронических болезней.

Однако люди, которые не страдают метеозависимостью, иметь проблем не должны. Такое же несильное возмущение будет 7 мая.

Еще более проблемный период случится в период с 11 по 17 мая. Особо опасен этот период для людей с хроническими диагнозами. При этом даже здоровым людям, не жалующимся на метеозависимости, нужно быть внимательными.

В середине месяца будет пиковая активность солнца, что отразится на самочувствие - 20-25 мая будет очередной тяжелый период. Основной удар придется на психоэмоциональное, а не физическое состояние людей.

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28 числа произойдет последняя и одна из самых сильных магнитных бурь за май. На этот день лучше не планировать длительные поездки или дела, требующие значительных физических усилий. В особой зоне риска – пожилые люди и дети.

Всем остальным необходимо следить за своим артериальным давлением (ожидаются скачки), а также за работой легких и сердца (могут шалить). Этот день лучше посвятить отдыху, исключив всякие физические нагрузки.

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