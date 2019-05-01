Медики сравнивали пользу от разных сортов кофе

Новости шоу бизнеса: Ученые сравнивали пользу от разных сортов кофе, которые готовили несколькими способами.

Во время эксперимента исследователи сравнивали пользу от разных сортов кофе, которые готовили несколькими способами.

Во время исследования ученые из Университета Томаса Джефферсона пришли к выводу, что в горячем кофе содержится больше антиоксидантов.

Оказалось, что в горячем напитке содержится больше антиоксидантов, чем в том, который заваривали методом холодного настоя.

По словам ученых, горячее заваривание кофе извлекает больше недепротонированных кислот, что и приводит к большей активности антиоксидантов.

Как сообщалось ранее, Издавна известно, что шоколад положительно влияет на умственные способности человека, но при этом есть множество доказательств обратного. Исследователи из итальянского Университета Л’Акуила решили дать окончательный ответ на этот вопрос и доказали, что вещества, содержащиеся в какао-бобах, действительно улучшают мозговую активность. Однако, эта польза варьируется от возраста и пола людей, и у ученых даже появилось предположение, из-за чего именно улучшается работа мозга.