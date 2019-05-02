Красное вино полезно для здоровья: веские причины пить вино Привычка пить красное вино давно укоренилась во многих странах мира. Причина этого скрывается в полезных свойствах этого напитка. Так, красное вино полезно пить при гипертонии. Также оно предохраняет нас от развития деменции. Благодаря красному вину снижается уровень LDL-холестерина в крови, в результате чего нам удаётся избежать полноты и связанных с ней заболеваний. Именно поэтому считается, что бокал красного вина за обедом идёт на пользу нашему здоровью. Эксперты рассказали о 8 самых главных доводах в в пользу красного вина.