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Медики рассказали, кому противопоказано пить кефир

Медики рассказали, кому противопоказано пить кефир
12:47 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Кефир за счет входящих в его состав микроэлементов и витаминов помогает восстанавливать природный баланс человека.

Кефир — во многих отношениях полезный продукт. Однако некоторым людям употреблять его нужно с осторожностью, напомнила врач-диетолог Лидия Ионова.

Как источник ценного для организма кальция он даже превосходит молоко. И все же некоторым людям стоит с осторожностью относиться к употреблению кефира, заметила специалист.

В частности, кефир, как и все продукты на основе грибковых культур, не рекомендуется тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, кандидозом. Кроме того, кефир может провоцировать неприятные симптомы у людей, не переносящих лактозу. 

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Лидия Ионова указала на то, что страстные любители кефира рискуют заполучить избыток насыщенных жиров, к которым относится и молочный жир, содержащийся в кефире. Большое количество насыщенного жира в питании угрожает здоровью сосудистой системы.

«Два выпитых стакана кефира — это 6 граммов жиров. А день человеку требуется около 15 граммов. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно выбирать напиток с наименьшей долей жирности», — посоветовала диетолог.

По мнению врача, оптимально употреблять по стакану кефира через день.

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Здоровье, Кефир, Польза кефира, Советы медиков.
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