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Ученые назвали фрукт, очищающий печень

Ученые назвали фрукт, очищающий печень
04:04 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Этот фрукт содержит много пектина и очень полезен для здоровья.

Кандидат медицинских наук Анатолий печёнка рассказал, какой фрукт является наиболее полезным для печени. По словам врача, это абрикос.

Дело в том, что плоды абрикоса известны высоким содержанием пектина. Этот компонент выводит из организма пестициды, ионы тяжёлых металлов и другие опасные вещества. Эксперт отметил, что в случае, если вы хотите помочь своей печени с помощью абрикосов, то следует употреблять в пищу более кислые плоды. Но при этом к употреблению абрикосов нужно отнестись с осторожностью, ведь этот фрукт противопоказан при гепатите.

К другим полезным свойствам абрикоса Печёнка отнёс способность фрукта улучшать память, помогать при профилактике заболеваний щитовидной железы, позитивно влиять на работу сердечно-сосудистой системы и даже помогать при избавлении от лишнего веса.

Интересно, что пользу для организма оказывает не только фрукт в свежем виде, но и напитки, которые из него можно приготовить. К примеру, смузи с абрикосами содержит суточную дозу различных витаминов. Но и тут следует быть осторожным: злоупотребите данным напитком – получите проблемы с кишечником в качестве побочного эффекта.

Добавим, что абрикосы – это источник каротина, калия, железа и витамина С. На 100 граммов абрикоса приходится всего 48 килокалорий, так что он популярен среди тех, кто сидит на диете. В пищу употребляется не только мякоть абрикоса, но и содержимое его косточки, из которой делают марципан и применяют в качестве заменителя миндаля. Сам абрикос часто используют для приготовления джемов, варенья, выпечки и даже ликёров.

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Все по теме:

Фрукты, Абрикос, Полезные фрукты, Как очистить печень, Польза абрикосов, Свойства абрикосов.
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