Диетологи рассказали, чем можно перекусить с пользой для желудка

Экспертами названы 5 самых полезных перекусов для приведения желудка в норму. Также эти знания пригодятся спортсменам и любителям тренировок.
Шоколад
В его составе имеется серотонин, способствующий расслаблению всего организма и поднимающий настроение.
Зелёный горошек
Он богат витамином С, делающим кости и мышцы более крепкими.
Лосось
Белок, имеющийся в этой рыбе, укрепляет мышечную ткань.
Яйца
В них много антиоксидантов и витаминов, включая А, В2, В5, В12.
Творог
Он также идеален в качестве перекуса, так как надолго насыщает организм и особенно полезен для мышц.