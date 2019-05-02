Диетологи рассказали, чем можно перекусить с пользой для желудка

Новости шоу бизнеса: Врачи назвали пять полезных для перекуса продуктов.

Экспертами названы 5 самых полезных перекусов для приведения желудка в норму. Также эти знания пригодятся спортсменам и любителям тренировок.

Шоколад

В его составе имеется серотонин, способствующий расслаблению всего организма и поднимающий настроение.

Зелёный горошек

Он богат витамином С, делающим кости и мышцы более крепкими.

Лосось

Белок, имеющийся в этой рыбе, укрепляет мышечную ткань.

Яйца

В них много антиоксидантов и витаминов, включая А, В2, В5, В12.

Творог

Он также идеален в качестве перекуса, так как надолго насыщает организм и особенно полезен для мышц.