Стало известно, кому противопоказана облепиха

Новости шоу бизнеса: Польза присутствует буквально во всем: в самих плодах, листьях и даже ветках этого прекрасного растения.

Облепиха считается крайне полезной осенней ягодой.

В них немало витаминов, микроэлементов, которые помогут при различных заболеваниях и недугах. Подробнее о полезных свойствах облепихи на человека, а также вреде и противопоказаниях расскажем в нашем материале.

Состав облепихи

Химический состав облепихи невероятно богат. В свежих ягодах содержится огромное количество аскорбиновой кислоты (до 300 миллиграммов на 100 граммов). Также облепиха богата витаминами В, Р, е, провитамином А, фолиевой кислотой.

В числе микроэлементов: железо, марганец, магний, сера, бор, алюминий, титан и кремний. Также ценно облепиховое масло, которое содержится в косточках плодов. Кроме того, облепиха - отличный источник винной, яблочной, щавелевой кислот. Имеются в данной ягоде и жирные кислоты (олеиновая и линолевая) и фитонциды, азотосодержащие соединения. Именно таким богатым составом и определяется польза облепихи.

Облепиху рекомендуют употреблять в свежем виде или готовить из нее соки, сиропы, кисели, пастилу, компоты, вина, настойки и так далее. Несмотря на консервацию, она сохранит все полезные свойства. В ягодах также будет много пользы, если их заморозить.

Полезные качества облепихи

У облепихового масла отличные бактерицидные свойства. Оно отлично заживляет раны и небольшие повреждения слизистых оболочек и кожи. Благодаря этому маслу можно успокоить боль. Облепиховое масло можно употреблять как наружно, так и внутрь. Оно улучшает липидный обмен и увеличивает содержание белка в печени, а также стимулирует восстановительные процессы в поврежденных тканях (в том числе клеток печени после алкогольной интоксикации).

Облепиховым маслом можно смазывать слизистую оболочку горла, особенно это полезно при хроническом ларингите или фарингите. Также полезно делать масляные ингаляции каждый день по 15 минут. Всего 10 процедур помогут существенно облегчить состояние пациента. То же самое можно делать для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей.

Ягоды облепихи представляют собой естественный поливитаминный концентрат, который можно хранить до весны в замороженном виде. Легко можно восполнить недостаток витаминов и полезных элементов, если вы будете пить настой из ягод.

В облепихе содержится бета-ситостерин, который обладает антисклеротическим действием. Потому ягоды очень полезны для профилактики атеросклероза, особенно людям, приближающимся к пожилому возрасту.

Облепиху можно употреблять и для того, чтобы привести в норму нервную систему человека. В ягодах этого растения и в коре ветвей содержится серотонин, играющий немаловажную роль в формировании нервной системы.

Кроме того, ягоду можно применять наружно при различных повреждениях. Например, ожогах, обморожениях, гнойничковых заболеваниях. Также можно использовать ванночки с настоем из веток и листьев облепихи для того, чтобы лечить кожные заболевания.

Немало пользы принесет человеку облепиховый сок. Можно назвать его идеальным средством от кашля. Чтобы эффект был максимальным, лучше употреблять облепиховый сок с медом - это будет и вкуснее, и полезнее. Сок облепихи полезен и при пониженной кислотности желудочного сока и атонических запорах.

Благодаря большому количеству витамина В в составе облепихи у мужчин улучшается потенция. По этой причине ее следует включить в рацион представителям сильного пола, особенно после 40 лет и тем, кто испытывает половую дисфункцию. В таком случае можно употреблять как облепиховый сок, так и свежие или замороженные ягоды.

Примечательно, что можно сварить различные отвары из облепихи и каждый из них будет оказывать собственное воздействие на человеческий организм. Так, отвар из семян облепихи окажет слабительный эффект, а из ягод - эффективен при лечении язв желудка и двенадцатиперстной кишки.

С помощью плодов и листьев облепихи можно вывести из организма избыточную мочевую и щавелевую кислоты. Также можно использовать настой из листьев растения для лечения ревматизма и подагры.

Вред и противопоказания облепихи

Вредные свойства облепихи напрямую преследуют людей, у которых есть противопоказания к ее употреблению. Например, иногда встречается индивидуальная непереносимость этой ягоды и изготовленных из нее препаратов.

Кроме того, облепиховое масло нельзя применять при остром холецистите, гепатите, панкреатите и всех других заболеваниях поджелудочной железы, а также при склонности к жидкому стулу. Плоды растения не рекомендуется употреблять при острых болезнях поджелудочной железы, желчного пузыря, печени, при расстройствах желудочно-кишечного тракта.

Несмотря на то, что масло из облепихи назначают при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, сами плоды в таких случаях употреблять не стоит. Дело в том, что в них содержится немало органических кислот, которые увеличивают секрецию желудочного сока. При гиперацидном артрите тоже не следует есть облепиху и продукты, изготовленные из этой ягоды. Кроме того, нельзя использовать свежие плоды и облепиховый сок при мочекаменной болезни, так как они увеличивают кислотность мочи.