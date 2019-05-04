Полезные продукты для людей с заболеванием щитовидной железы Щитовидная железа ответственна за выделение гормонов, которые контролируют огромное количество функций организма. Она играет важную роль в регулировании настроения, веса, фертильности и так далее. Таким образом, когда щитовидная железа не работает, может возникнуть ряд нежелательных побочных эффектов. Чтобы сохранить ее здоровой, вы можете добавлять в свой рацион продукты, богатые на йод и антиоксиданты, что придаст щитовидной железе новых жизненных сил.