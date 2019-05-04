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Воскресенье, 05.05.2019
Полезные продукты для людей с заболеванием щитовидной железы
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Полезные продукты для людей с заболеванием щитовидной железы

Щитовидная железа ответственна за выделение гормонов, которые контролируют огромное количество функций организма. Она играет важную роль в регулировании настроения, веса, фертильности и так далее. Таким образом, когда щитовидная железа не работает, может возникнуть ряд нежелательных побочных эффектов. Чтобы сохранить ее здоровой, вы можете добавлять в свой рацион продукты, богатые на йод и антиоксиданты, что придаст щитовидной железе новых жизненных сил.
healthystyle.info
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Щитовидная железа, Полезные продукты, Щитовидка.
03:14 Сб, 4 Май 2019 Телеграф
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