Для красоты и здоровья: польза цинка для женского организма

Новости шоу бизнеса: Цинк участвует в регуляции обмена веществ и входит в состав клеток всех органов.

Он очень важен для регенерации клеток кожи, волос и ногтей, то есть незаменим в борьбе за красоту. Цинк помогает усвоению витаминов А и Е, которые тоже необходимы для здоровья. И это только верхушка айсберга: цинку можно петь дифирамбы, ведь его недостаток в организме способен привести к частым болезням, потере аппетита, сухой коже и бесплодию.

Недостаток этого элемента заметен сразу, причем не только по волосам, ногтям и коже, но по на настроению. Появляются депрессия, хроническая усталость, раздражительность, учащаются простудные заболевания.

Для чего полезен цинк:

Кожа

Волосы

Ногти

Зрение

Иммунитет

Выработка серотонина

Половая система

Кожа

Основная задача кожи – защита организма от чужеродных агентов. Цинк помогает ей быстро заживать, не воспаляться, не покрываться акне и правильно вырабатывать кожное сало, чтобы оставаться увлажненной. Проблемы с кожей не получится решить только с помощью косметических средств – понадобятся цинк и другие микроэлементы.

Волосы

Если в организме женщины достаточно цинка, ее волосы блестят, почти не выпадают, быстро растут и выглядят здоровыми. Недостаток микроэлемента приводит к тусклости, ломкости, выпадению и медленному росту волосяного покрова.

Ногти

Ногти при недостатке цинка быстро теряют эластичность, начинают слоиться и ломаться. Если видите, что ногти стали ломкими, стоит задуматься о способах восполнения в организме недостающего микроэлемента.

Зрение

Цинк участвует в биохимических реакциях сетчатки и помогает усвоению витамина А, который очень важен для поддержания остроты зрения. А вот нехватка микроэлемента способствует развитию катаракты.

Иммунитет

Иммунная система не способна идеально функционировать при недостатке цинка. Минерал поддерживает иммунитет, помогает выработке антител.

Выработка серотонина

Без гормона счастья не видать нам отличного настроения и спокойствия. Нехватка цинка способна привести к стрессу, депрессивным мыслям. А разве женщине такое состояние нужно?

Половая система

Недостаток цинка в подростковом возрасте приводит к проблемам в работе репродуктивной системы и гормональным сбоям. Впрочем, в любом возрасте женщинам следует следить за тем, чтобы в организм попадали все полезные микроэлементы.

Стоит добавить, что увлечение диетами и голоданием часто приводит к дефициту цинка. Проблему нужно решать как можно быстрее. Не обязательно бежать в аптеку за пачкой БАДов – сначала обратитесь к специалисту и пересмотрите свое питание.

Цинк содержится в морепродуктах, мясе, яйцах, сыре, орехах, овощах (томаты, свекла, чеснок), гречке, фасоли, фруктах (апельсин, яблоко) и других продуктах.