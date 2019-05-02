Какие продукты являются действительно вредными: ученые развеяли распространенные мифы

Новости шоу бизнеса: Все знают, что значит здоровая еда: много овощей и фруктов, мало мяса и сахара.

Но на самом деле для таких рекомендаций нет каких-либо научных доказательств.

Общепринятое "правило" относительно здорового питания звучит так: пять порций фруктов или овощей, четыре порции злаков, риса или картофеля в день, жиры растительного происхождения, ограниченное содержание мяса и сахара.

Но помогают эти принципы жить дольше и защищают ли они от рака? Этот вопрос рассмотрело в своем исследовании сообщество Women’s Health Initiative, пишет DerStandard.

Среди прочего ученые определили влияние диеты на состояние сердечно-сосудистой системы, риск развития онкологии молочной железы и толстой кишки.

Отрезвляющие результаты

В течение восьми лет в исследовании принимали участие около 49 000 женщин в возрасте от 50 до 79. Половина пациенток придерживались строгих правил здорового питания, выбирали пищу с низким количеством жиров и высоким содержанием клетчатки, ели фрукты и овощи пять раз в день, в то время как вторая половина участниц не меняли диету.

Результат удивил всех: эффект от диеты оказался нулевым, две группы продемонстрировали одинаковые результаты. "Пищевые компании пытаются донести правду в вопросах здорового питания, которой не существует", – отмечает доктор Яна Мейкснер из Департамента доказательной медицины Дунайского университета в Кремсе.

Выяснилось также, что широко известная средиземноморская диета, предполагающая уптребление множества овощей, морепродуктов и оливкового масла как источника полезных жиров – просто миф о здоровом питании. Испанские исследователи в течение 4 лет наблюдали 3541 пожилых добровольцев, страдающих от диабета 2 типа. Часть участников исследования продолжала питаться, как и прежде, а вторая – придерживалась средиземноморской диеты. В контрольной группе 8,8 процента людей имели диабет 2 типа, в группе здорового питания – 6,9 процента. Уменьшение риска было незначительным – 1,9 процента.

Что является действительно вредным

Значит не важно, как мы питаемся? Не совсем так. Хотя большинство исследований по питанию не позволяют сделать вывод о причинах и следствии, но из нескольких высококачественных обзоров и метаанализов могут быть получены довольно конкретные рекомендации.

Хорошо известно, что трансжиры увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Они вырабатываются в основном во время искусственной переработки жидких жиров, которые затем попадают в выпечку промышленного производства и фаст-фуд. Другим опасным продуктом является насыщенный жир, который содержится в сале, мясе и молоке. Те, кто уменьшает и заменяет их на ненасыщенные, могут снизить риск развития сердечного приступа.

Продукты переработки мяса также следует употреблять в умеренных количествах. Исследования, опубликованные до настоящего времени, предоставляют надежные доказательства, что риск рака кишечника увеличивается в результате употребления вяленого мяса и колбас.

Достоверно и то, что сладкие газированные напитки не являются хорошей альтернативой обычной воде. Если вы на протяжении многих лет пьете много газировки, у вас выше риск развития диабета 2 типа.

Исследователи сделали вывод: идеального питания для всех людей нет, но однозначно нездоровые компоненты рациона определить можно.