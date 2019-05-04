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Ученые: "Язык может различать запахи"

Ученые: "Язык может различать запахи"
19:26 Сб, 4 Май 2019 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Американские ученые заявили, что язык человека может распознавать ароматы.

Исследователи подчеркивают, что на языке присутствует большое количество рецепторов, взаимодействующих с молекулами веществ в пище.

Сотрудники Центра Монелла в Филадельфии отмечают, что вкусовые клетки людей содержат особые белковые соединения, которые могут оценивать запахи.

Как показали проведенные учеными эксперименты, часть клеток языка показывает активность после контакта с ароматическими веществами.

Довольно сильная реакция зафиксирована при попадании на рецепторы эвгенола, что имеет запах гвоздики. Однако распознавание языком запаха намного слабее, чем обонятельными клетками.

Авторы исследования сделали вывод, что сигналы от разных типов рецепторов способны взаимодействовать друг с другом для дополнения, которое затем передает в мозг полную картину.

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Это открытие поставило под сомнение теорию о том, что вкус и аромат регистрируются разными органами чувств и соединяются в общую композицию только в головном мозге для создания какого-то единого впечатления от вкусовых характеристик продукта.

Ученые отмечают, что это уменьшит потребность добавлять в продукты много сахара и поможет в борьбе с ожирением.

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Исследование, Ученые, Язык, Запахи, Обоняние.
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