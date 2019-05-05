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Дефицит белка: 6 признаков, которые это доказывают

Дефицит белка: 6 признаков, которые это доказывают
22:21 Вс, 5 Май 2019 Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Научные эксперты выделяют несколько основных признаков, свидетельствующих о недостатке белка в организме.

Участившиеся отеки. По словам специалистов, на фоне нехватки белка нарушается водно-солевой баланс в организме, в результате чего в его тканях скапливается вода. Постоянные отеки - один из самых распространенных признаков дефицита белка. Такие отеки могут возникать в области живота, на руках, в области лодыжек и ступней.

Голод. Согласно имеющимся научным данным, именно присутствие достаточного количества белка в ежедневном рационе обеспечивает стойкое чувство сытости в течение дня – это объясняется длительностью процесса усвоения белка пищеварительной системой. При недостатке белка в организме человека может наблюдаться постоянное чувство голода. Специалисты советуют употреблять белок в виде трех приемов белковых продуктов в день. Также ежедневно следует употреблять сложные углеводы и ненасыщенные жиры.

Плохое настроение. Для передачи информации между клетками организма мозг использует посредники -нейротрансмиттеры, состоящие из аминокислот – строительных материалов белка. Из-за нехватки белка и, соответственно, аминокислот, в мозге могут возникать нарушения, которые находят выражение в виде поведенческих проблем – подавленного настроения, депрессии, агрессивности.

 

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Ломкость волос и ногтей. От количества белка в рационе зависит качество ногтей, волос и кожи, в составе которых присутствуют белки – эластин, коллаген, кератин. Если в организм поступает недостаточно белка извне, производство белков, комплектующих структуру ногтей, волос и кожи, также оказывается маломощным. В результате волосы становятся тусклыми и ломкими, ногти слоятся, а кожа оказывается склонной к раздражению.

Медленное заживление порезов и ран. Белок является составным элементом клеток мышечной ткани, кожи и крови, поэтому, если белка не хватает, восстановление повреждений кожи занимает гораздо больше времени, чем если бы человек получал достаточно белка.

Частые простуды. Белок участвует в процессах построения клеток иммунной системы. Его нехватка отрицательно сказывается на этом процессе (например, замедляется выработка интерферона), что ослабляет иммунную защиту организма. Когда люди едят мало белка, они становятся подверженными частым инфекциям.

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Ученые констатируют: в норме содержание белка в крови взрослого человека должно составлять 65–85 г/л, у детей от 45 до 80 г/л. По их словам, источником белка в рационе должны быть такие продукты, как говядина, индейка, курица, нежирная свинина, рыба, молочные продукты, яйца, бобовые и другие.

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Здоровье, Белок, Организм, Дефицит белка.
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